Могилы сравняли с землей: ради вырубки деревьев на кладбище проложили дорогу

Правоохранители в настоящее время насчитали 18 поврежденных захоронений.

В селе Ховмы на Черниговщине ради санитарной вырубки деревьев на кладбище проложили дорогу прямо по могилам. Крестьяне подозревают, что так поступили, чтобы больше заработать на древесине.

Подробности эти варварской истории - в сюжете ТСН.19:30.

На старой части сельского кладбища теперь разбросаны кресты, разбитая ограда, а давние могилы сравняли с землей. Местные жители говорят, что раньше здесь дороги никогда не было, захоронения были друг возле друга, идя между ними, приходилось петлять.

“Здесь могила на могиле – это старое кладбище. Где-то здесь похоронен моего отца брат, но где его могила теперь неизвестно. Надругались над нашими предками, даже на том свете покоя нет”, — жаловался один из жителей села.

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Жители села посчитали, что техника сравняла с землей участок ориентировочно на триста квадратов. Сколько разрушен могил, можно будет сосчитать, когда с кладбища вывезут все бревна и ветки. Люди говорят, что полсотни – по меньшей мере.

Технику на могилы загнал подрядчик, с которым местная ОТГ заключила соглашение на санитарную вырубку деревьев. С кладбища нужно было убрать тридцать сосен.

“Они просто наняли приехавшего предпринимателя, он вывалил этот лес и вывез. Варварски уничтожили человеческую память, это вандализм”, — сетует местный житель Анатолий Галепа, заметив, что для срезания этих аварийных деревьев хватило бы сил самих местных жителей.

Люди подозревают, что деревья не распилили, чтобы на древесине больше заработать. Поскольку длинные стволы вручную с кладбища вынести невозможно, подрядчик воспользовался техникой.

Как рассказывает Мирослава Ставнича, которая приехала в село погостить к маме, срезали деревья днем, а вывозили ночью, чтобы не было видно. Говорит, машин было много и работали они чуть ли не до двух часов ночи.

В ОТГ говорят, что так называемая деловая древесина действительно шла подрядчику – как оплата за работу. Сухостой и ветви, согласно договору, подрядчик должен был отдать на отопление социальных объектов общины. Но о тяжелой технике на могилах – не договаривались.

Контролировать работы должна была староста села, отмечавшая деревья для вырубки. Но дать свои объяснения ТСН на этот счет она отказалась – не явилась на условленное интервью, сославшись на то, что с сегодняшнего дня она находится на больничном.

По словам подрядчика, предпринимателя Григория Лодобы, во время работ было повреждено только два надгробия и ограду. Он утверждает, что руководство села дало разрешение на использование тракторов. С территории кладбища, по его словам, вывезли всего 5-6 кубометров древесины.

Полицейские уже открыли уголовное производство по факту надругательства над могилами, они осматривают каждый участок кладбища и фотографируют разбитые надгробия. По их словам, по стостоянию на 21 декабря было насчитано 18 поврежденных могил. Но это количество еще может возрасти.

Древесина, которую подрядчик не успел вывезти — арестована. Ее будут хранить на складе до окончания следствия.

Кто будет заниматься восстановлением надгробий — неизвестно. Подрядчик готов делать это собственными силами, но ожидает и содействия от руководства ОТГ, которое, по его мнению, должно разделить с ним ответственность.

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