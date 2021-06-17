Могла произойти утечка газа из грузовика: подробности отравления студентов в общежитии Ивано-Франковска

Студенты рассказали, что сильный запах газа было слышно по всему общежитии.

Чрезвычайное происшествие в Ивано-Франковске. Ночью жителей микрорайона разбудил неприятный запах. Из-за этого пришлось эвакуировать студентов местного колледжа, которые жили в общежитии. Впрочем было поздно, потому что восемь таки отравились неизвестным веществом.

Об этом 17 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

17-летняя Татьяна — одна из тех, кто попал в эту больницу ночью просто из общежития. Вспоминает, что сильный запах, похожий на газ, первыми почувствовали те, кто был в комнатах с открытыми окнами.



"Начали в коридоре девушки кричать, что пахнет газом, будто с улицы занесло. У меня в комнате окно было закрыто. Ничего не слышно. Я выхожу в коридор и там услышала очень резкий запах. Будто на газовой плите кто-то открыл газ. На целое общежитие. По всем этажам ", — говорит пострадавшая Татьяна Квецко.

Новости Украины: в Ивано-Франковске 8 студентов колледжа отравились неизвестным веществом

Всего в больницу попали 7 девушек и один парень. Все ученики колледжа "Технологий и бизнеса" в возрасте 16-17 лет. Трое из них попали в реанимацию в тяжелом состоянии. Других положили в неврологию.



"Помрачено сознание, рвота, слабость — это дети, которые реанимации. Состояние детей в течение ночи существенно улучшилось. Поэтому мы забрать их в отделение. Ингаляционное отравление. Неизвестно пока, каким веществом. Думаем какой-то газ", — говорит заведующий отделением областной детской больницы Ярослав Криштафович.



Именно о запахе газа утверждают и жители многоэтажек вокруг общежития. Напуганные люди выбежали на улицу среди ночи. Несколько часов провели под открытым небом, пока газовики, спасатели и полиция обследовали микрорайон.



"Много людей было здесь, все в ночных рубашках выбежали. У меня, например, в груди очень давило, кашляла, не было, чем дышать, я даже плакала, мы не знали, куда деваться", — говорит жительница Ивано-Франковска Илона Мишарина .



В конце всем разрешили вернуться домой. Утром искать виновных собралась комиссия по чрезвычайным ситуациям. Газовики уверяют: проверили свои сети, утечки нет. Поэтому сейчас основная версия: по улице проехала цистерна с одорантом, которая разгерметизировалась. Одорант — это химическое соединение, которое добавляют к природному газу, чтобы его идентифицировать, поскольку сам он запаха нет. И такую цистерну действительно уже увидели на камерах видеонаблюдения.



"В 22:07 ч зафиксирован автомобиль с признаками маркировками перевозки опасных грузов. Было установлено, что эта машина двигалась в этот период в том месте, где было слышно запах одоранта. Можем предполагать следующее, что либо осуществлялась перевозка одоранта, или произошла разгерметизация его, или перевозки тары. И как следствие возможна утечка ", — говорит начальник Ивано-Франковского районного управления ГСЧС Василий Мацалак.

"Сам одорант не является смертельно вредным для организма. Но в большом количестве, и учитывая, что дети, а это уже было позднее время, отдыхали и это повлияло на то, что они потеряли сознание", — говорит начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Ивано Франковского городского совета Игорь Влизло.



Кому цистерна принадлежит и что именно она перевозил — сейчас выясняют. Микрорайон обследовали, сейчас в воздухе опасных веществ не обнаружили, поэтому угрозы для здоровья людей нет. О причинах чрезвычайного происшествия, выводы обнародуют в течение недели.

Напомним, количество отравленных подростков неизвестным веществом в Ивано-Франковске выросло.

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