Могла уничтожить дом: в Киевской области нашли обломки мощной ракеты

Полицейские говорят, что ракета, найденная на Киевщине, несла в себе смертоносный заряд тротила.

После ночного ракетного удара по Украине полицейские обнаруживают сбитые российские крылатые ракеты. Одну такую заметили на территории Броварского района Киевской области.

Об этом ТСН.ua сообщила Ирина Прянишникова, представитель полиции Киевской области.

"Полицейские обнаружили обломки ракеты Х-101. Это очень мощная крылатая ракета. Она несет до 400 килограммов тротила. Это очень опасно, если такая ракета попадает в дом, то последствия просто ужасные. Мы уже видели такое на Киевщине. Ракету сбили наши силы ПВО возле одного из сел Броварского района, за что им большое спасибо", — рассказала Ирина Прянишникова.

Представитель полиции Киевской области добавила, что на Киевщине было сбито еще несколько вражеских целей.

После ракетного удара по Украине 28 апреля, полицейские обнаружили ракету в Киевской области. / Фото: ТСН.ua

Напомним, в ночь на пятницу, 28 апреля, российские захватчики совершили очередную массированную атаку по территории Украины. ТСН.ua собрали все подробности ночного террора армии РФ.

Читайте также: