"Могла закончиться еще в 2022 году": Дикий рассказал, что кардинально изменило ход войны в Украине

Демократический мир должен действовать по-другому, чтобы противостоять России. В частности, оружие, которое поступило в Украину в 2023 году, должно было прибыть в 2022. Тогда россияне не успели бы подготовиться и укрепить свои позиции.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН.ua высказал политический и военный аналитик, ветеран АТО, экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий.

"Вы хоть раз слышали от Байдена словосочетание "победа Украины"или "победить Россию"? Нет, не слышали, потому что он ни разу этого не сказал. И это к вопросу о стратегическом видении. Все, что мы слышали от Байдена, а это все-таки наш главный союзник, который больше всего для нас сделал, это словосочетание "не дать Путину победить", "остановить Путина". На самом же деле эта разница между "не дать Путину победить" и "победить Путина" чем дальше, тем больше вылезает в то, что Путин становится "человеком года", которому дали шанс победить", — рассказал военный аналитик.

На самом деле, Запад мог действовать совершенно иначе, считает Евгений Дикий. По его словам, если бы помощь, которую Украина просила в 2022 году, передали сразу, война бы закончилась.

"Если бы эта помощь пришла нам в 2022 году, то эта война закончилась бы в 2022 году. Оккупантов можно было разбить до того, как они проведут массовую мобилизацию. Такой шанс был, на него нам просто не дали железо. Это полностью изменило ход войны", — говорит Евгений Дикий.

По его словам, технические задержки передачи вооружения были второстепенным фактором.

“Главным фактором были политические задержки. Они очень долго каждый раз решали, что можно нам дать, а что нельзя, что действительно нужно нам дать, а что приведет к эскалации. При этом эта эскалация существует только в их голове. В реальности Россия и так воюет всем, чем может, кроме ядерки”, — рассказал Евгений Дикий.

Именно нерешительность Запада дала России выиграть время, считает военный аналитик. Выигранное время Россия не отвергла, а использовала его "по полной программе".

“Мы можем поговорить о том, какой плохой Запад, какой плохой стратег Байден, и это правда. А Шольц в сравнении с ним вообще не стратег. Но для нас нет другого Запада, нет другого мира — мы должны выиграть и выжить в реальном мире. И потому я бы предпочел сконцентрироваться не на Байдене и Шольце, а на том, что можем сделать мы в этих условиях. Я очень рад, что не наш, не украинский журнал The Economist ставит вопрос об ответственности наших союзников за упущенные шансы и наоборот новые шансы, которые дали России. С их точки зрения это совершенно верно. Они должны тыкать носом своих политиков и свое общество. А вот мы при этом вспомним, что не Байден и не Шольц мешали нам подготовиться к этой войне. Это мы, украинцы, не готовились к этой войне", — рассказал Евгений Дикий.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео ЕВГЕНИЙ ДИКИЙ: Путин может победить! Россия готовится к еще большей войне!

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