Могла замерзнуть насмерть: во Львове покинули младенеца двух часов от роду с неперевязой пуповиной

Могла замерзнуть насмерть: во Львове покинули младенеца двух часов от роду с неперевязой пуповиной

Пуповина было не перевязана и кровоточила.

Во Львове ночью под забор родильного подбросили новорожденного ребенка. Девочка лежала на асфальте, завернутая лишь в полотенце, и громко кричала. Нашел ее охранник родильного. Никаких вещей или записки у младенца не было. Врачи говорят, ребенок доношенный, но с переохлаждением. Как она чувствует себя сейчас и с малышкой будет дальше, — говорится в сюжете ТСН.19: 30 20 июля.

Громкий детский плач в половине четвертого утра услышал охранник родильного и сразу вышел на улицу. А там нашел завернутого в полотенце новорожденного ребенка. Пуповина было не перевязана и кровоточила.

Если бы охранник не услышал плач, девочка могла погибнуть от переохлаждения, говорят врачи. Ведь ночью было холодно и шел дождь, а на крохе, кроме полотенца, ничего не было. Медики говорят, что складывается такое впечатление, что ребенок рожден где буквально за два часа, перед тем как его нашли.

Младенец, говорят медсестры, хорошо ест и спит, характер показывает только время от времени.

По факту оставления ребенка в опасности полиция открыла производство. Сейчас разыскивает маму, которой грозит до 2 лет тюрьмы.

В клинике есть "окно жизни", он срабатывает, когда оставляют ребенка. Если бы роженица положила младенца сюда, никто бы ее не разыскивал, и девочка сразу попала бы к врачам. За это ее никто не будет преследовать. За более чем 4 года работы сюда принесли уже шесть младенцев. Всех впоследствии усыновили. Бывает так, что матери, которые оставляют детей, пишут записки и просят, конечно, найти хороших родителей для ребенка. Указывают возраст ребенка, бывает что и вещи оставляют возле нее.

Последний раз сигнал тревоги сработал в мае, когда сюда положили 5-дневного мальчика и записку с извинениями. Малыша назвали Юрой. Ни за ним, ни за его предшественниками мамы так и не возвращались.

Что будет с маленьким Лилей — так пока назвали младенца, решать служба по делам детей.

Охранник Николай Резник, который нашел кроху, говорит, что взял бы ребенка. Он сам воспитывает двоих детей, его жена умерла.

Но пока ближайшие недели девочка проведет в больнице на обследовании. А через два месяца, если не найдутся ее родственники, соцслужбы ждут тех, кто готов удочерить маленькую Лилю.

Новости Украины: как чувствует себя новорожденный ребенок, которого подбросили в роддом во Львове

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку