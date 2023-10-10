Могли отравить мышьяком: подробности массовой гибели животных в экопарке под Харьковом

В экопарке говорят, что надзирателей там не было, поскольку они доверяли людям.

В Харьковском экопарке погибли почти два десятка кроликов и морских свинок. Они скончались в контактном вольере и теперь полиция расследует причины инцидента. В заведении считают, что животных могли намеренно отравить.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.

Заведующая сектором грызунов Светлана Вишневецкая не может сдержать слез, когда говорит о массовой гибели животных в экопарке. Накануне в вольере обнаружили два десятка тел кроликов и шиншилл.

В октябре Харьковский экопарк открылся впервые с начала войны. Для посетителей организовали балл хризантем. А в контактный вольер работники экопарка принесли даже своих домашних животных, чтобы дети могли пообщаться с ними.

"Сюда могли зайти все желающие. Более того – здесь мы поставили стулья, как в баре. Здесь была разрушена кафешка. Мы ее переделали немножко. Здесь можно было садиться любоваться, брать еду, смотреть как дети контактируют с животными", – говорит директор экопарка. Сергей Остапенко.

Сергей Остапенко

Постоянного охранника здесь не было. Сотрудники по очереди наведывались в каждый вольер. А посетители могли кормить животных продаваемыми в парке фруктово-овощными наборами. В экопарке признают, что нужно было поставить надзирателя, однако отмечают, что они доверяли посетителям.

Животным могли подсыпать в пищу мышьяк, подозревают работники экопарка.

"Начали делать вскрытие. Посмотрели, когда кровь из носа, когда каловые массы с кровью. Это признаки отравления", — говорит заведующая сектором грызунов Светлана Вишневецкая.

Светлана Вишневецкая

Дело о массовой гибели животных расследуют правоохранители.

"По предварительной информации, кто-то из посетителей совершил размещение яда, который привел к гибели 6 морских свинок и 12 декоративных кроликов. Осуществляется допрос сотрудников, извлекаются информация из камер наблюдения", — говорит спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

В контактном вольере остался только голубь, который жил вместе с погибшими животными.

Дело расследуют по статье жестокое обращение с животными. Если стражи порядка найдут виновного, ему грозит до 8 лет заключения. В самом экопарке, хоть и шокированы гибелью животных, закрывать совсем контактный вольер не собираются.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Харьков на ушах! Кто-то пронес яд в экопарк – погибли десятки животных

Напомним, ранее руководитель "Фельдман Экопарка" в Харьковской области сообщил о гибели по меньшей мере пятнадцати животных из контактной зоны. В основном в экопарке умерли кролики, морские свинки и другие маленькие зверьки.

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