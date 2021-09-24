Могли отравиться грибами: в Житомирской области внезапно умерла вся семья участника "Голоса страны"

Женщин угостил грибами их знакомый.
Смерть целой семьи — матери и двух ее взрослых дочерей — расследует полиция в Коростене Житомирской области. Одна из женщин умерла в доме пожилого мужчины, за которым ухаживала. Ее мать и сестра — дома. Следователи склоняются к версии, что убить их могла бледная поганка.
Об этом 23 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.
Богдан приехал из Киева в родной Коростень, как только узнал что умерла мама. А попал сразу на три похороны.
"Я знаю, что моя бабушка, мама и тетя ели грибы, им было плохо. Бабушка с тетей были здесь, мама помогала стареньком дедушке. Ей тоже было плохо весь день", — говорит участник "Голоса страны" Богдан Муха.
Мама Богдана — 48-летняя Оксана — ухаживала за этим пожилым человеком. Он говорит, когда женщина пришла к нему помочь по хозяйству, уже жаловалась на самочувствие. Но просила скорую не вызывать, надеялась, что пройдет. Но через несколько часов умерла у него на руках.
"Голову склонила вниз, я говорю: "Оксана, не умирай", — говорит свидетель Станислав Котвицкий.
Мужчина же вызвал скорую, но медики лишь констатировали смерть. Когда родственники приехали в квартиру покойной, чтобы подготовиться к похоронам, дверь им никто не открыл.
"Вызвали ГСЧС, полицию. Мальчик с ГСЧС залез, показывает два трупа. Это трагедия для всего дома. Была семья, и нет семьи", — говорит соседка Татьяна Пазич.
Во время осмотра помещения правоохранители нашли посуду с грибами и какую-то выпивку. Предполагают, женщины могли отравиться бледной поганкой. Хотя отравления некачественным алкоголем тоже не исключают.
"На экспертизу направлено остатки продуктов, которые вероятно употребляли эти люди. Это остатки грибов и жидкость с запахом алкоголя в пластиковых бутылках", — говорит пресс-секретарь Коростецкого районного управления полиции Диана Бобровник.
Соседи говорят, женщины сами по грибы не ходили, их угостил приятель. Но после трагедии его не видели.
Медики говорят, бледная поганка — очень коварная. Первые симптомы: тошнота, рвота и спазмы — могут проявиться не сразу. А потом еще и наступает мнимое облегчение. Но после него уже отказывают органы.
"Яд поражает и кишечник, и почки, и центральную нервную систему, и печень. Может быть от получаса до суток, в зависимости от того сколько яда попало в организм. Большой процент людей, которые употребляют бледную поганку — умирают, просто вопрос времени, насколько все быстро закончится", — сказала врач-анестезиолог Анна Тихонова.
Богдан не понимает, почему никто из трех взрослых женщин, при первых симптомах отравления не вызвал скорую.
"Для меня это загадка, потому что бабушка медик", — говорит участник "Голоса страны" Богдан Муха.
Полиция открыла уголовное производство по статье умышленное убийство. Общались ли уже с мужчиной, который принес яд, следователи не говорят. Если выяснится, что сделал это намеренно, ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, что в Ковеле Волынской области женщина через суд доказывала, что жива. Родственники ошибочно признали ее мертвой и похоронили.