Могло отмереть через 3 часа: медики и полицейские Ивано-Франковска и Львова спасли донорское сердце

Могло отмереть через 3 часа: медики и полицейские Ивано-Франковска и Львова спасли донорское сердце

Здоровое донорское сердце забилось в груди 67-летнего мужчины.

Полицейские двух областей спасали пересадочный орган. Донорское сердце медики не могли доставить вовремя из Ивано-Франковска во Львов, ведь непогода не позволила поднять в воздух аэромедицинский вертолет.

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Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, орган был взят у умершего человека в Ивано-Франковске и его нужно было срочно доставить во Львов, поскольку жизнеспособность донорского сердца всего три часа.

За органом вылетел аэромедицинский вертолет, но сложные погодные условия не дали вертолету подняться в воздух. Медики решили привлечь к транспортировке сердца копов. Обычным авто из Ивано-Франковска во Львов почти 2, 5 часа езды.

Патрульные довезли бокс с донорским сердцем за 1 час. 40 мин. и это при сложных погодных условиях, ведь падал снег, была ограничена видимость и гололедица.

Полицейские двух областей спасали орган для пересадки | Новости Украины

На объездной Львова, которая обычно очень загруженна автомобилями, прикарпатских полицейских встретили здешние копы и сопровождали в больницу скорой помощи. У врачей на пересадку осталось всего час. И они успели.

Здоровое донорское сердце забилось в груди 67-летнего мужчины, который перенес три инфаркта и без пересадки был обречен. Донором стала 52-летняя женщина, скончавшаяся от инсульта. Ее родные согласились отдать сердце, две почки и печень, чтобы спасти других людей.

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