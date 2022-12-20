"Могут готовить двойной обстрел": эксперт о вероятной тактике врага на праздники

Сразу два эксперта в течение последних дней предположили, что в канун новогодних праздников оккупанты запланировали осуществить массированный обстрел Украины.

"Наиболее вероятный следующий залп — 25-29 декабря количеством ракет свыше 70 ", — сообщил на своей странице в соцсети эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин. Такой вывод он сделал, учитывая среднюю периодичность обстрелов (11 дней) и количество ракет, выпускаемых россиянами каждый раз.

"Пост об обстрелах – это попытка построить закономерности", – сообщил в комментарии для ТСН.ua Анатолий Амелин.

Инфографика. Обстрелы Украины

В свою очередь, военный аналитик и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман в деталях рассказал о вероятности обстрелов.

"Возможны ли массированные обстрелы Киева? Все зависит от того, сколько у россиян осталось дальнобойных ракет, — говорит Гетьман. — По большому счету дальнобойными являются три вида, которые способны преодолеть более 1 тыс. км. Это ракеты воздушного базирования Х-555 и Х -101, это ракеты морского базирования, "Калибр", другие ракеты не столь дальнобойны".

При этом Гетман приводит цифры, совпадающие с теми, о которых говорило военное руководство. "Балистических ракет "Искандер" на начало войны у россиян было 900, сейчас осталось чуть больше сотни. Ракет Х-101 и Х-555 было 444 и 500 соответственно. Сейчас осталось меньше половины. Точно сказать невозможно. Ракет Х-22, а это ракеты середины предыдущего столетия, осталось небольшое количество. Переделанных ракет С-300 у них – несколько тысяч. Считаю, до 8 тысяч".

Интервал в две недели

По словам Гетьмана, периодичность обстрелов Украины напрямую зависит от способности россиян перезаряжать вооружение.

"Почему такой интервал между обстрелами? Для того чтобы зарядить самолеты, стратегические бомбардировщики, имеющие внутри более 100 компьютеров, нужно несколько дней. Запускать ракеты скорее они просто не могут. У них нет достаточного количества самолетов и логистических возможностей", — объясняет Гетьман.

Сбиваем больше половины

О проценте ракет, сбиваемых украинской ПВО, Алексей Гетьман говорит так: "В среднем мы сбиваем 55%. Эта цифра может быть увеличена, она зависит от плотности нашей ПВО. Россияне запускают большое количество ракет, не надеясь на то, что все они дотянут к цели. Рассчитывают, что из 100 ракет попадут 5-6.Денег не жалеют. Но довести нас до блекаута им не удается, из-за чего они очень свирепствуют. Достаточно послушать их блоггеров, которые не понимают того, почему Россия тратит миллионы только на то, чтобы Украина максимум сутки посидела без света".

Даты возможного обстрела

Относительно дат возможного нового обстрела мнения экспертов почти совпадают.

"Обстрелы гражданских объектов они будут осуществлять в максимально неудобное для нас время, — предполагает Алексей Гетьман. — Скорее всего, будут пытаться это сделать на новогодние и рождественские праздники. С их точки зрения это наиболее эффективное время для нанесения максимального вреда. Кроме того, если вести отсчет от 16 декабря (последний массированный обстрел – Ред.), то так оно и получается. Для того, чтобы было попадание до десяти ракет, они могут произвести обстрел 200 ракетами, но для этого им нужно больше времени, чтобы подготовить больше бомбардировщиков. Могут сделать массированный обстрел в течение двух дней. Скажу несколько цинично — если долго не было массированного обстрела со стороны россиян, то можно ожидать, что они готовят двойной. Могут обстреливать два дня подряд. Вполне возможно, что эта тактика будет применена именно на рождественские и новогодние праздники".

Массированные обстрелы Украины в декабре: что известно

Утром, 16 декабря, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В результате во многих населенных пунктах исчезло электроснабжение, тепло и вода. Кроме того, известно о двух погибших в Кривом Роге. Еще по меньшей мере 12 человек получили ранения, среди них — трое маленьких детей.

5 декабря Россия массово обстреляла Украину ракетами. Украинская ПВО сбила ракеты оккупантов в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черкасской, Винницкой и других областях. Впоследствии стало известно, что в результате ракетной атаки россиян было разрушено несколько частных домов в Запорожской области, не обошлось без погибших и раненых.

В этот день без водоснабжения осталась Одесса, в «Укрзализныце» сообщили, что в результате обесточивания опаздывали несколько поездов.

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