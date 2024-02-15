"Могут каждую неделю": эксперты предупредили о новых атаках и угрозах со стороны России

У россиян появилась возможность наносить ракетные удары по Украине еженедельно, при условии, что эти атаки будут с использованием ограниченного количества воздушных целей. В ходе сегодняшней атаки они выпустили по Украине 26 ракет.

Почему именно столько – об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко и военный эксперт Роман Свитан.

"Если они будут использовать именно такой боекомплект, как сегодня, 15 февраля, то у них есть возможность каждую неделю или каждые полторы недели совершать такие удары. Почему? Потому что ракеты Х-101/Х-555/Х-55 производятся, есть производство. Россияне производят их примерно 2 единицы в сутки", – говорит Александр Коваленко.

По его словам, за неделю у россиян есть возможность произвести более 10 таких ракет.

"То есть за неделю могут произвести 14, 15, 16 ракет. С последней атаки прошло почти 7 дней. Я не удивлюсь, если эти ракеты были из новой партии. Но боекомплект в ноль они не тратят, всегда должно быть какое-то накопление. Сейчас мы видим такую тенденцию: они используют ограниченный боекомплект, пытаются использовать преимущественно трудноперехватываемые ракеты, пытаются использовать по тем областям, где нет соответствующих средств противодействия – ЗРК "Patriot", "SAMP-T", – говорит эксперт.

На вопрос о том, следует ли ожидать более массированной атаки, Александр Коваленко ответил так: "В ближайшее время россияне не смогут этого реализовать. У них нет достаточного количества авиационной компоненты, ракет. Чтобы нанести удар, использовав 100 ракет, им нужно готовиться около полтора месяца".

К этому Александр Коваленко добавляет, что сейчас у врага достаточно немалый запас ракет "Калибр" (морского базирования).

"Калибров" у них сейчас примерно до 250 единиц. Эти ракеты были произведены с сентября по сегодняшний день. Но использовать "Калибры" на полную мощность они не смогут, они ограничены количеством носителей. Поэтому не смогут осуществить пуск сотни этих ракет", – резюмировал эксперт.

В свою очередь военный эксперт Роман Свитан не исключает того, что россияне все же способны совершить массированную атаку.

"Если атака до 50 ракет, то она считается средней. Они ее могут готовить неделю, поэтому такие удары могут повторяться раз в неделю точно. Следующая может быть в районе 23 февраля. Может быть как средняя атака, но не исключается и более серьезная – более сотни ракет. Проведение средней атаки не мешает подготовке к более массированной", – говорит Роман Свитан.

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