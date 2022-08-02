Могут казнить или пожизненно осудить: Жданов о признании "Азова" террористической организацией в РФ

К сожалению, Россия идет по заранее определенному плану. Как и обещали, они продолжают его выполнять.

Об этом военный эксперт Олег Жданов заявил в комментарии ТСН.ua, комментируя решение Верховного суда России признать полк "Азов" террористической организацией.

"Что теперь? Теперь очень плохо. Если они перевезут азовцев на территорию России, они будут определены террористами и их можно казнить. Через суд. Но мы понимаем, какой суд в России. У них за терроризм – это высшая мера наказания – расстрел. Если Россия хочет присоединить эту территорию к себе, тогда тоже там будут распространяться законы РФ. Я так понимаю, что наши власть имущие едва ли не в состоянии решить этот вопрос... Время истекает, дальше будет еще труднее вытащить наших ребят", — сказал Жданов.

Он добавил, что в России на сегодняшний день действует мораторий на смертную казнь, но там раздаются голоса, что надо этот мораторий снимать, или снять частично для особо тяжких преступлений, куда они относят терроризм.

"ДНР" и "ЛНР" – они не признаны нигде в мире. К смертной казни британцев приговорили, но луна прошла, я так понимаю, что они боятся. Тем более, Великобритания пригрозила ответными действиями для РФ, а не для осудившего "ДНР". Если 11 сентября состоится референдум, и они присоединят эту территорию к РФ, а до этого Дума может проголосовать на снятие моратория по наказанию за особо тяжкие преступления", — говорит эксперт.

Олег Жданов добавил: "В любом случае, они не обменивают террористов, и террористы могут получать пожизненное заключение".

Напомним, Верховный суд России признал полк "Азов" террористической организацией. Судебные заседания провели в закрытом режиме, а само рассмотрение состоялось по требованию Генпрокуратуры РФ.

Напомним, российские оккупанты 29 июля обстреляли колонию №120 в оккупированной Оленовке Донецкой области. Там захватчики удерживали в плену украинских военных и гражданских. В результате атаки погибли около 40 человек, еще 130 получили ранения. Всю вину Россия пыталась переложить на ВСУ.

В полку "Азов" российский удар по Оленовке расценивают, как акт публичной казни. Но заверили, что выясняют имена исполнителей и организаторов расстрела колонии, где находились украинские военные, в основном "азовцы".

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