Могут ли КАБы доставать до Киева и собьет ли их ПВО: Жданов предупредил об опасности
Военный эксперт объяснил, на какое расстояние может долететь КАБ.
На сегодняшний день известно, что максимально реактивный российский КАБ смог пролететь 193 километра.
Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.
«Это один из первых КАБов, который был запущен по Полтаве. Он не долетел до самой Полтавы и упал где-то в области. И примерно вычислили такое расстояние. Кстати, 200 километров от Брянской области до Троещины — это значит, что возле Троещины он упадет», — объясняет военный эксперт.
То есть Киеву прямой угрозы нет, пока эти КАБы не пускаются из воздушного пространства Украины.
«Если они не залетают с севера в наше воздушное пространство, то они не достанут в Киев. Так что пока для столицы такой прямой угрозы нет», — говорит Олег Жданов.
Российские реактивные КАБы имеют скорость до 500 км/ч и высоту полета от 50 до 500 метров на концевых участках траектории, говорит военный эксперт:
«Сбивать их можно, потому что они дают очень хороший тепловой след. Ракетами самонаведения можно сбивать, типа «Стингер» или «Стрела». А также средствами ПВО малого радиуса действия. Они могут быть эффективными, но должны быть оборудованы радиолокационными прицелами. Потому что все остальное — тепловизор вряд ли получит на большие расстояния, только в ясную, сухую погоду. А радиолокация будет мощнее и даст нам более положительные результаты. Но опять же проблема: те же огневые группы могут бороться, но им нужен радиолокационный прицел. И станция РЛС, которая будет разведывать эти КАБы, если они будут лететь».