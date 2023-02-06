Могут ли коммунальщики вручать повестки: в Голосеевской РГА Киева дали ответ

Глава района объяснил, какую пользу принесли приказы о мобилизации на подъездах домов.

В Киеве, как по всей Украине, из-за войны, которую начала Россия, продолжается процесс мобилизации. Киевляне активно обсуждают в социальных сетях раздачу повесток в городе.

Сайт ТСН.ua обратился за разъяснениями по поводу вручения повесток к Сергею Садовому, председателю Голосеевской РГА.

– Сергей Николаевич, как происходит мобилизация граждан в Голосеевском районе Киева, который считается одним из самых больших в городе?

– Мобилизация граждан в Голосеевском районе проходит согласно плану мобилизации. Эта информация с ограниченным доступом.

– В январе именно в Голосеевском районе начали появляться на дверях жилых домов приказы с требованием к гражданам явиться в Центры комплектования (военкоматов), что вызвало большой резонанс в обществе. Как это помогло в деле мобилизации?

– Объявления были сугубо информационные. Эта ситуация помогла напомнить военнообязанным об их ответственности.

– Задействованы ли коммунальные работники района в процессе вручения повесток, какое количество повесток им приходится разносить?

– Разносят и вручают повестки только представители центра комплектования.

– Уточните, пожалуйста, кто еще в Голосеевском районе, кроме дворников, разносит повестки?

– По-прежнему я отмечал, что повестки вручают исключительно представители центра комплектования.

– В Сети пишут, что столичные РГА должны обратиться к предприятиям с требованием предоставить списки военнообязанных работников. Так ли это?

– РГА сотрудничают с предприятиями района по мобилизации и бронированию согласно действующему законодательству.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, где повестки в дом приносят сотрудники управляющей компании Днепровского района в Киеве. Женщины одетые в коммунальную униформу объясняют, что задача носить повестки прописана у них в должностной инструкции, а повестки им передают из военкомата.

Мы дозвонились по контактному телефону управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда Днепровского района. Оператор нам подтвердила, что их сотрудники разносят повестки.

"Да, наши дворники разносят повестки", – подтвердила нам оператор.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине идет после введения режима военного положения после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Мобилизированными могут быть граждане от 18 до 60 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду два законопроекта об утверждении его указов о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации в стране. Соответствующие проекты зарегистрированы под номерами 8419 и 8420.

Депутат Ярослав Железняк сообщил, что соответствующие указы о мобилизации продлят, скорее всего, еще на 90 дней от 19 февраля 2023 года.

Ранее Верховная Рада уже одобряла подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.

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