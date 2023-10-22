Могут ли мужчинам заблокировать платежные карты за неявку в ТЦК: специалисты объяснили

Сеть переполнена обсуждениями известия, что тем, кто не явился в ТЦК после получения повестки, могут заблокировать банковские карты. Вы будете в шоке, но это возможно. Правда, при определенных условиях. На это уже отреагировали представители банков, и свой вердикт вынесли адвокаты.

В эксклюзиве TSN.UA журналисты разобрались, правда это или фейк.

В сети все больше распространяются новость о якобы блокировке банковских карт мужчинам, если те, получив повестку, так и не явились в территориальный центр комплектования. В Командовании Сухопутных войск Вооруженных сил Украины сайту ТСН.ua сообщили, что информация, обнародованная в СМИ, о блокировании банковских карт руководителями или представителями ТЦК не соответствует действительности.

Откуда взялся фейк

Военные подозревают, фейк умышленно распространили россияне, чтобы посеять панику в Украине, ведь информационную войну никто не отменял, а враг регулярно забрасывает всевозможные нарративы то об измене, то о провале ВСУ, теперь взялись за мобилизационную кампанию. О том, что все это фейк утверждают и адвокаты, говорят, таким образом украинцев пытаются запугать, но отмечают, что все-таки заблокировать карточку могут, однако при определенных условиях.

По каким причинам действительно могут заблокировать банковские карты?

Конечно, банк может заблокировать карту клиента, но эти причины не касаются мобилизации, а может быть подозрение в мошеннических действиях со стороны держателя карты, за непогашенную задолженность по кредиту, ссудой у МФО, уплатой штрафа или алиментов, а также коммунальными платежами. А вот на распространение фейка по блокированию карт отреагировал соучредитель одного из украинских банков Олег Гороховский. Он пообещал блокировать возможность пользования банком разгоняющим предательство.

Как наказывают за уклонение от мобилизации?

В то же время наказать за уклонение от мобилизации могут, но чтобы сделать это, ТЦК должен доказать факт вручения повестки и неявку мужчины в терцентр без уважительной причины, убеждает адвокат. Но опять же, лазейки для уклоняющихся в законе есть.

Адвокат раскрыл секрет

Между тем мобилизовать до сих пор, говорит адвокат, не могут ни студентов, ни лиц, имеющих инвалидность, но отмечает, часто ТЦК прибегает к манипуляциям и может уловками заставить подписать документы и раскрыл секрет, как этого можно избежать.

Напомним, что адвокат рассказал, что мобилизация людей с инвалидностью может начаться после медицинской реформы в Украине.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Мобилизация в Украине: военнообязанным будут блокировать банковские карты?!

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