Могут ли мужчине отказать в лечении без разрешения военкомата: юрист ответил

После громкого заявления начальника Коломыйской РВА (Ивано-Франковская область) Любомира Глушкова со ссылкой на решение Совета обороны Ивано-Франковской области о временном прекращении плановых госпитализаций военнообязанных пациентов без согласования с ТЦК, ситуацию разъяснил юрист.

В комментарии для ТСН.ua адвокат Ростислав Кравец сообщил, что это могла быть попытка ТЦК прозондировать общественное мнение и дождаться реакции.

"Насколько понятно, ТЦК решил выяснить, как на это отреагирует общество ", — говорит Ростислав Кравец.

И добавил: "Действующим законодательством не предусмотрено никаких ограничений на получение медицинской помощи. Тем более, не предусмотрено право ТЦК, даже Генштаба или министра обороны ограничивать право граждан на получение медпомощи. Плановое или внеплановое. На самом деле, я считаю, что эта ситуация – это очередное зондирование общественного мнения. Отреагировали. Больше такого делать не будут. Я думаю, что если была попытка это сделать – все причастные к приказу должны быть отстранены от своих должностей и привлечены к уголовной ответственности по статье "Превышение власти и служебных полномочий". Такие сообщения – на руку нашему врагу. Больницы никакого отношения к ТЦК не имеют. ТЦК не имеет на них влияния".

Мобилизация на Прикарпатье: что известно

В июне начальник Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Роман Плитус подписал приказ "О проведении всеобщей мобилизации". В документе говорится об обязательности явки военнообязанных в городской ТЦК в 10-дневный срок.

В документе говорится о мобилизации человеческих и транспортных ресурсов и запрете изменять место жительства военнообязанным без разрешения начальника ТЦК.

Своевременное оповещение военнообязанных и резервистов, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, а также обеспечение их вызова в Ивано-Франковский городской ТЦК этим приказом возложено на органы государственной власти, исполнительные комитеты сельских, поселковых советов, территориальных общин, предприятия, учреждения, организации, учебные заведения и жилищно-эксплуатационные организации

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области двое мужчин отказались от мобилизации после получения повесток – теперь их будут судить.

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