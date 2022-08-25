Могут ли наши истребители из Украины попадать по российским самолетам в Беларуси: ответ эксперта

Военный эксперт Роман Свитан объяснил, могут ли истребители из Украины попадать по российским самолетам на территории Беларуси, откуда бомбят наши мирные населенные пункты.

Беларусь стянула к границам очень большую и мощную систему ПВО, а наши самолеты пока вооружены старыми ракетами, зона ураения которых до 70 километров.

Об этом военный эксперт Роман Свитан сказал в эфире "1+1".

"Такая возможность есть. Наши самолеты вооружены ракетами старыми пока что. Зона поражения - до 70 километров. Но тем не менее, этими ракетами можно снять самолеты, но в последнее время в Беларуси развернута очень большая и мощная система ПВО, туда подтянуты С-300, С- 400. Мы это постоянно слышим. И вряд ли наш самолет подойдет на дальность пуска их ракет. Поэтому работать по самолетам, которые работают по Украине со стороны Беларуси, можна будет поставленными либо самолетами, либо новыми самолетами F-15, F-16, которые обещают, либо эскадрилья зайдет Миг-29. Эти машины уже могут нести хорошее вооружение. Этими ракетами уже сможем снять самолеты на территории Беларуси", — сказал эксперт.

Напомним, министр обороны Беларуси Хренин заявил о "всесторонней поддержке" России.

Как сообщалось, в разведке оценили риски наземной операции со стороны Беларуси.

Читайте также: