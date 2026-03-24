Могут ли пассажира насильно вывести из поезда во время обстрела РФ: в "Укрзализныце" объяснили

Поезд (иллюстративный фото) / © соцмережі

Из-за постоянных обстрелов России по объектам «Укрзализныци» железнодорожники вынуждены оперативно выводить людей из вагонов и эвакуировать их в безопасные места. Но что делать, если пассажир категорически отказывается покидать поезд, и имеют ли право работники применять силу?

Об этом рассказал начальник пассажирского поезда «Укрзализныци» Александр Пирожков во время пресс-конференции, которая состоялась в укрытии центрального вокзала в Киеве во вторник, 24 марта. На мероприятии также присутствовали руководитель Укрзализныци и железнодорожники, передает ТСН.ua.

По его словам, проводники не вправе принудительно выводить пассажиров из вагонов во время эвакуации. Даже если существует прямая угроза их жизни. В случае категорического отказа пассажира покинуть поезд, работник железной дороги обязан выйти сам, но при этом оставить дверь открытой.

«Не все хотят выходить, но мы сохраняем покой и объясняем человеку, что жизнь самая дорогая. Что должна Россия — и обычно человек соглашается выходить. Если человек не хочет — ни в какой. В таком случае проводник выходит, но оставляют открытую дверь, чтобы смог выйти пассажир», — отметил начальник поезда.

Он также добавил, что эвакуация никогда не проводится без веских причин: сигнал об угрозе поступает еще до остановки поезда, а вывод людей начинается уже через семь минут. Чиновник вспомнил случай из своей практики, когда пассажир, сначала отказавшийся выходить, все же побежал к безопасному месту, услышав звук приближения вражеского «Шахеда».

Как добавил председатель правления «Укрзализныци» Александр Перцовский, остановка поезда будет продолжаться, пока окончательно не минует угроза.

«В случае долгой остановки будет обеспечено питанием пассажиров, а также эвакуация автобусами», — заверил Александр Перцовский.

Напомним, российские войска изменили тактику и теперь прицельно атакуют пассажирские поезда, из-за чего «Укрзализныця» вводит жесткие протоколы безопасности с преждевременной остановкой поездов и правилами эвакуации по примеру авиации.

