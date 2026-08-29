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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Могут ли работники ТЦК проводить мобилизацию в штатском: ответ юристки

Имеют ли право представители ТЦК вручать повестки в гражданской одежде? Юрист объяснила законные требования к военнослужащим и рассказала, кому из группы оповещения разрешено быть без формы.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
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Мобилизация 2026

Мобилизация 2026 / © ТСН

При исполнении служебных обязанностей и вручении повесток в составе групп оповещения военнослужащие ТЦК обязательно должны быть одеты в военную форму. Находиться в гражданской одежде при вручении повесток разрешено только членам группы, которые являются гражданскими лицами.

Об этом сообщила адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН. ua, разъясняя правила проверки полномочий представителей органов военного управления.

По словам адвоката, ТЦК является органом военного управления, а их штат состоит из военнослужащих, государственных служащих и работников ВСУ. Если в состав группы оповещения входит непосредственно военный ТЦК, он не имеет права исполнять свои обязанности в штатском.

«Итак, военнослужащий ТЦК и СП, входящий в группу оповещения, не может находиться в гражданской форме при исполнении им служебных обязанностей. Если в группу оповещения входит гражданские лица (председатель ОСМД, представитель работодателя, учебного заведения или исполкомов местных советов), то они, конечно, находятся в гражданской одежде», — отметила юрист.

Бекало напомнила, что военнослужащие ТЦК носят общую военную форму ВСУ с соответствующими знаками разрешения, утвержденными приказами Министерства обороны №606 от 20 ноября 2017 года и №370 от 18 июля 2017 года.

Напомним, что в Тернополе на днях произошел конфликт между местными жителями и работниками ТЦК в Тернополе, в результате которого один военнослужащий попал в больницу. Местные в соцсетях утверждали, что один из членов группы оповещения, вероятно, работник ТЦК, во время мобилизационных мероприятий был без формы.

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