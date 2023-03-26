Могут ли россияне снова попытаться высадить десант в Гостомеле: военный оценил угрозу

По его словам, взлетная полоса аэродрома уничтожена и непригодна для приземления авиации.

Военнослужащие и военные эксперты время от времени комментируют вероятность повторного наступления россиян на Киев.

Могут ли россияне снова рассматривать путь в столицу через Гостомель, рассказал пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж" Андрей Кулиш в интервью ТСН.ua.

По его словам, взлетная полоса аэродрома уничтожена и непригодна для приземления авиации.

"Если будет предпринята такая попытка, то россияне, которые сюда будут лететь, просто будут уничтожены теми средствами, которые у нас уже есть. Смысла штурмовать этот аэропорт у них нет, но мы готовы, потому что это стратегический объект. Оборона обустроена и вокруг Гостомеля и вокруг Киевской области", — заверил Кулиш.

Раньше мы писали, почему не удалось спасти "Мрію".

По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, Киев был бы взят, если бы россиянам удалось десантироваться и захватить аэродром в Гостомеле.

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