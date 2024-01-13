Могут ли российские военные повторно ударить по Украине из Беларуси: военный эксперт дал четкий ответ

Петр Черник подчеркнул, что, учитывая, что минобороны Беларуси укрепляет свою военную инфраструктуру, ВСУ должны держать какие-то силы и средства, которые могли бы быть доставлены на фронт.

Минобороны Беларуси строит новый военный городок в 40 км от границы с Украиной. Бывший белорусский офицер, ныне воюющий в полку Калиновского (соединение в составе ВСУ – ред.) отметил, что новый военный городок может стать передовой базой на случай возможного нападения на Украину с севера – для захвата Чернигова. В связи с этим возникает вопрос: могут ли российские военные решиться повторно ударить по Украине из Беларуси. Что же задумал враг, в эксклюзивном интервью tsn.ua рассказал военный аналитик полковник Петр Черник.

"В стратегическом смысле ничего не изменилось. Нет никакой субъектной Беларуси, есть вассал Российской Федерации. Просто удается Лукашенко пока маневрировать в части невхождения в прямую фазу войны. Хотя, напомним, сколько было оттуда ракетных пусков в начале войны – более 700. Плюс напомним, что большая группировка со стороны Беларуси таки вторглась в Украину – зашли в Чернобыльскую зону, а в Рыжем лесу даже окопались. Могут ли сумасшедшие решиться повторно ударить? Почему же нет", — отметил он.

Черник отметил, что, учитывая, что минобороны Беларуси укрепляет свою военную инфраструктуру, ВСУ обратно должны держать какие-то силы и средства, которые могли бы быть доставлены на фронт.

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"Также должна акцентировать на том, что своеобразная "линия Маннергейма" на том направлении построена. Плюс природа работает на нас – это огромная полоса болот и лесов. Двигаться они могут только по дорогам. А если будут двигаться по дорогам, то как работает Javelin и NLAW, мы очень хорошо знаем — мы вторая страна в мире по запасам такого вооружения", — резюмировал полковник.

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Напомним, ВСУ возводят линию обороны на границе с Беларусью и РФ.

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