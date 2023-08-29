Могут ли в Украине мобилизовать всех мужчин: ответ полковника запаса

Эксперт подчеркнул, что мобилизационный ресурс будут пополнять исключительно украинцы, других сценариев не будет.

На фоне слухов о возможности усиления мобилизации в Украине военный эксперт, полковник запаса Петр Черник объяснил, может ли возникнуть ситуация, когда в армию заберут всех мужчин.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По словам эксперта, даже очень кровопролитные войны не забирают всех мужчин – такого не бывало в исторических примерах и параллелях.

"Вместе с тем должны понимать, что война экзестенциальна: или враг нас, или врага мы. И к большому сожалению, мы также несем потери. И никто кроме нас воевать не будет — такая суровая и жестокая действительность. Мобилизационный ресурс будут пополнять исключительно украинцы, других сценариев не будет", – объяснил Черник.

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Черник с ТСН.ua. Правда о войне: полная мобилизация, украинское оружие, новый мятеж в России