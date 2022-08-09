"Могут начать отступление": эксперт назвал два варианта действий оккупантов на Херсонском направлении

На сегодняшний день у российских войск на Херсонском направлении есть только два варианта действий: становиться в оборону и окопаться или отступить оттуда из-за невозможности удерживать позиции.

В нынешних условиях наступление оккупантов на Херсонском направлении маловероятно.

Об этом в эфире ТСН.19:30 рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Я не думаю, что там (на Херсонском направлении – ред.) какое-то наступление российских войск возможно при таких условиях. При такой нарушенной логистике мне кажется это все маловероятным", – сказал эксперт.

По его мнению, тактика российской армии там может сводиться ко двум вещам.

"Во-первых, – становиться в групповую оборону и банально окапываться там, закапывать все, что можно, и готовиться к продвижению украинских подразделений. И второе – если вот такой "хлопок" будет продолжаться и распространяться дальше, то не исключено, что они могут начать оттуда отступление самостоятельно на другие позиции. Они просто не смогут удерживать позиции", – объяснил Мусиенко.

Он добавил, что уничтожение инфраструктуры врага создает больше преимуществ для украинских сил.

Напомним, после ударов ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостах российские оккупанты вывозят свои семьи из Херсонской области.

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