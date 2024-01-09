"Могут начаться бунты": адвокаты о вероятной блокировке зарплат из-за неявки в военкомат

Сегодня, 9 января, в Верховной Раде обсуждается один из самых резонансных законопроектов последнего времени — о новых методах мобилизации.

Как известно, в нем парламентарии предложили ограничить права уклонистов, предлагая блокировать им банковские счета и ограничивая в праве пользование другим имуществом.

В комментарии для ТСН.ua сразу несколько адвокатов оценили риски, если эта онорма станется в законопроекте.



"Вся эта история может привести к тому, что взыскание штрафов в дальнейшем заблокирует государственный бюджет. Они их взыщут, люди обжалуют штрафы, начнется история со взыскания этих средств с ТЦК, поднимется очень высоко социальное напряжение, могут начаться бунты. Арест счетов, как и запрет выезда за границу — неоправданные ”, — говорит адвокат Ростислав Кравец.

На обжалование может уйти год



Другой адвокат, Сергей Старенький, отмечает, что ограничение прав уклонистов предлагается сделать путем внесения персональных данных лиц в Единый реестр должников.

"Соответственно, все государственные органы, банки будут обязаны проверять, находится ли лицо в этом реестре, — говорит Старенький. — В случае наличия — не смогут совершать правовые действия в отношении такого человека. Этим законопроектом предлагается, чтобы человек вносился в реестр по письму руководителя ТЦК.То есть предлагается, чтобы просто одно должностное лицо, не судья, на основании только каких-то ему понятных обстоятельств вносило человека в этот реестр".

Как известно, Единый реестр должников был создан для того, чтобы туда вносили данные тех, в отношении кого есть решение суда о том, что они кому-то что-то должны и должны выполнить.

"То есть имеют долг, должны уплатить кредит или что-то другое. Нахождение в реестре должников ограничивает гражданские права. Если человек внесен туда согласно судебному решению, то это допускается. Суд определил, что человек виноват и должен возместить. А на основании решения военкома, который не является судьей — это произвол, — говорит Старенький.- Во вторых — это серьезное основание для злоупотреблений, так как внесение в реестр должников фактически не обжалуется в упрощенном порядке. Административные суды сейчас работают небыстро и где-то около года занимает рассмотрение такого дела. Я считаю, что законопроект в такой форме, в какокй он есть, не пройдет. Возможно, они предусматривают то, что руководитель ТЦК может обратиться в суд, а суд внесет в реестр должников. Но суд осуществит контроль и проверит, законно ли это или нет. Но лишать средств на существование даже тех, кто уклоняется от мобилизации – это неправильно. Гражданские права во время военного положения могут быть нарушены, но не все".

Под угрозой кредиты и коммунальные платежи



Еще один адвокат, который в том числе специализируется в вопросах мобилизации, Роман Симутин, считает норму о блокировании банковских счетов уклонистов антиконституционной. Юрист не исключает, что ограничение в использовании средств приведет к проблемам с оплатой кредитов и коммунальных услуг. По его словам, блокировка карт, а иными словами — зарплат, крайне негативно повлияет на экономику страны.

" Это может означать то, что все пойдут в "тень". Как на мой взгляд — сразу. Это против здравого смысла ", — предполагает Симутин.

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