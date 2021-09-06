Могут получить прививку только в двух случаях: Кузин рассказал об условиях вакцинации от COVID-19 детей

Массово в Украине детей пока не прививают.
Главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, изменилась ли в Украине политика в отношении вакцинации от коронавируса детей.
Об этом он сообщил в эфире "Сніданку з 1+1" 6 сентября.
Так, по его словам, пока оснований пересматривать политику в отношении вакцинации детей нет.
"Дети могут получить вакцину только в двух случаях — это определенные социально-гуманитарные вопросы, если ребенок выезжает за границу и нужна вакцинация, потому что это требует страна, куда он едет. Другая опция — если ребенок тяжелобольной, или у него есть сопутствующие заболевания и родители или врач считают, что нужна вакцинация. В этих случаях дети могут сейчас вакцинироваться. В других — нет", — объяснил Кузин.
Стоит также отметить, что главный санврач страны рассказал и о возможных привилегиях для вакцинированных граждан в случае введения локдауна.