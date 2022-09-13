Могут развернуть оружие: Жданов – об указе Путина олигархам, чтобы те создавали ЧВК и отправляли их на войну

Все может сложиться так, что российские богачи и их ЧВК могут развернуть оружие и восстать против Кремля.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Путин вроде бы отдал приказ олигархам создавать частные армии. Это уже вообще. Плюс к тому общество может взорваться из-за мобилизации и несостоятельности экономики к производству техники и вооружения, которые нужны для ВС РФ для того, чтобы более или менее активно вести эту военную кампанию", – объяснил Жданов.

Военный эксперт считает, что олигархи вряд ли отправят свои ЧВК на войну в Украину.

"Я когда-то предполагал, что добровольческие батальоны могут стать в руках местных властей достаточно серьезным оружием против Кремля и центральной власти. А они борются за децентрализацию, потому что центр забирает очень большое количество налогов и местным нечего воровать. А здесь олигарх, которого прижали санкции и он не может добраться до своего европейского или зарубежного кошелька, должен из своего российского кошелька достать деньги, нанять людей, вооружить их и содержать… И здесь вопрос, а для чего? Сейчас эту армию отдадут Путину, чтобы она за их деньги воевала в Украине. А если эти олигархи встретятся с генералами, которых могут "пустить под нож", из-за провалов в Украине, то еще не факт, какое решение они примут в отношении самого Путина", – объяснил Олег Жданов.

Напомним, расследователь, руководитель Bellingcat Христо Грозев сообщил, что Путин приказал олигархам и госучреждениям создавать ЧВК для "нового этапа" войны.

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