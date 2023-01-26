"Могут ударить одновременно": аналитик о ближайшей опасности с неба

Сегодняшняя атака дронами и ракетами имела признаки комбинированного удара, который россияне могут применять и в дальнейшем.

В чем его сложность и опасность – в комментарии для ТСН.ua рассказал военный аналитик Алексей Гетьман.

"Это условно новая тактика, которую они уже пытались использовать. Скорее всего, они будут комбинировать все оружие, которое у них есть : высокоточные ракеты, такие как Х-555 и Х-101, вместе с этим будут одновременно использовать дроны, возможно, также одновременно баллистические ракеты "Искандер" и не очень точные ракеты, — говорит Гетьман. "Это намного усложнит работу нашей ПВО. Существенно. В таком случае дроны смогут прикрывать ракеты и не давать работать нашей ПВО так, как она умеет - 70%, 80% уничтожения ракет".

На вопрос о существенной разнице в скорости дрона и ракеты, Гетьман ответил так: "Синхронно они не могут лететь. Ракета летит быстрее дрона. Первыми могут запустить дроны, когда они будут над определенным городом, могут запустить ракеты, которые догонят беспилотники".

По мнению Гетьмана, количество ракет, которое сегодня было выпущено по Украине (55, из которых 47 было сбито – Ред.) свидетельствует о том, что россияне отказались выпускать одновременно слишком большое их количество.

"Они планируют изменить тактику, чтобы достигать цели, которую они ставят перед собой. Если не получается одним образом, то пытаются усовершенствовать. Мы тоже совершенствуемся", — резюмировал аналитик.

Массированная атака 26 января: что известно

Россия утром 26 января устроила новый массированный ракетный обстрел Украины, выпустив по ней 55 ракет. Силам ПВО удалось сбить 47 из них.

Вражеские ракеты попали как в объекты критической энергетической инфраструктуры, так и в гражданские объекты. В частности, попадания зафиксированы в Одесской и Винницкой областях. В Украине были введены экстренные отключения света, однако, как сообщил премьер Денис Шмыгаль, повреждения энергетической инфраструктуры некритичны.

Добавим, что в одном из районов Киева упала часть сбитой российской ракеты, в результате чего погиб 55-летний мужчина. Еще два человека пострадали.

По данным ГСЧС, в результате массированного ракетного обстрела Украины 26 января погибли по меньшей мере 11 человек, что касается пострадавших от действий врага, таких зафиксировано также 11.

Обстрелы регионов на 26 января: россияне атаковали Украину "Шахедами" и крылатыми ракетами

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