Могут уничтожать не только морские цели: что известно об уникальных дронах от СБУ (фото, видео)

Освобождение Черного моря от российского флота будет продолжаться до полного его уничтожения. Именно для этого Служба безопасности спускает на воду новую серию морских беспилотников. Для того, чтобы построить еще 35 надводных дронов Sea Baby, команда UNITED24 вместе с волонтерами и финансовыми учреждениями за полтора дня собрала более 320 миллионов гривен.

Что известно о новом надводном дроне

Корреспонденты ТСН стали свидетелями того, как конструкторы СБУ уже тестируют на воде первый "народный" дрон.

На серый борт беспилотного катера наносят название героического города, который оккупанты превратили в руины - "Авдеевка". Отныне это не просто морской камикадзе проекта Sea Baby. Надводный дрон получает собственное имя, как и любой боевой корабль.

Андрей Цаплиенко и "Авдеевка"

"Это первый дрон, построенный СБУ при содействии и в рамках финансирования UNITED24", — говорит бригадный генерал, военная контрразведка СБУ "Хантер"

Впрочем, церемония прошла сдержанно. Обошлось без бутылки шампанского, которую традиционно в таких случаях разбивают об нос.

Как выглядит новый дрон "Авдеевка"

"Так, на воде, вблизи, выглядит революция в военно-морском деле. "Авдеевка", первый из 35 тех самых дронов СБУ, деньги на которые собирал, можно сказать, весь украинский народ. Скоростной, маневренный, малозаметный и, главное, дальнобойный. Он может доставить взрывное поздравление россиянам весом около тонны на расстояние более тысячи километров. Это означает, что месть от Авдеевки им непременно будет", - говорит корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко.

Морской дрон

Что известно о технических характеристиках дрона

"Авдеевке" есть чем удивить врага. Если присмотреться, характерные очертания "Морского малыша" изменились, а ходовые качества улучшились. Ударный катер легко набирает скорость до 90 километров в час и неожиданно входит в вираж. Но главная неожиданность - это уже не просто одноразовый дрон-камикадзе с миссией "в один конец".

"Это уже следующая генерация этих дронов. Это не обычный дрон-камикадзе, что его задача дойти в какую-то точку и прорваться через защиту какого-то определенного объекта и его поразить, нет. Он сам поражает объекты бортовым вооружением, которое есть на нем, и помогает другим, более дешевым дронам-камикадзе завершать эти миссии", - говорит "Хантер".

Тактика роевой атаки, умноженная на модульную конструкцию каждого элемента роя, - именно таким образом СБУ уже обезвредила несколько российских кораблей.

Морской дрон

Дроны могут уничтожать не только морские цели

Десять центнеров взрывчатки внутри серого корпуса можно заменить на другое вооружение. Какое именно, в Службе не анонсируют. Только утверждают, что планируют уничтожать не только морские цели.

"Задача именно таких дронов достичь военных объектов в Черном море, которые находятся недалеко от береговой линии. Системы их противовоздушной обороны. И многое другое, о чем я не могу рассказывать, но вы об этом, надеюсь, очень быстро узнаете", - говорит "Хантер".

Благодаря украинским надводным беспилотникам удалось вытеснить российские корабли из западной части Черного моря. Но до окончательной победы в морской битве еще далеко.

"Окончательно, это когда последний корабль пойдет на дно или будет порезан на металлолом. Следующие шаги это устранение угрозы российского флота полностью "в ноль". Когда мы сможем достичь всех их кораблей. Всех их средств поражения", - отмечает "Хантер".

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Напомним, именно с помощью морских дронов СБУ подорвала Крымский мост и поразила в общей сложности 11 российских военных кораблей.

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