"Могут воевать под прикрытием лягушек": ВСУ используют чудо-каяки для специфических задач (видео)

Каяк спроектирован с нуля по запросу наших военных
Украинские военные активно используют боевые каяки, которые приобщаются к выполнению специфических задач на войне. Как именно они помогают нашим защитникам на поле боя, узнавал корреспондент ТСН Сергей Моргун.
Как работает каяк?
За бесшумность и ловкость бойцы назвали каяк полозом. Он спроектирован с нуля по запросу наших военных. Имеет три модели: одноместную, двухместную и трехместную. Именно эта наиболее универсальна. Она разделена на 5 отсеков, закрытые друг от друга – в случае если один из них будет поврежден, каяк будет оставаться на плаву и выдерживать нагрузку даже в 500 килограммов.
"Можно его хоть и разрезать, и он будет плавать, а потом снова склеить его. Это фантастика, прострелил его, дырки зашпаклювал и дальше катаешься", — говорит военный.
Для ремонта действительно достаточно 5 минут, газовой водки, и специальной сварочной проволоки, говорит разработчик. Во время тестирования каяки даже простреливали.
"Этот материал термопластичный, он не трескается, не изгибается. Отверстие от пули уменьшается почти в два раза", — говорится в сообщении.
Если без маркировки, материал характеризуют как полиэтилен высокой плотности и низкого давления.
Это уникальный материал, который сейчас используется в мире на военных лодках и рабочих лодках. Он не боится ни бетонных ударов, ни камней, ни дерева. Он используется и служит более 50 лет. ", – говорится в сюжете.
Кроме надежности и прочности, большое внимание уделялось стойкости каяка и обтекаемости — для скорости хода.
"На воде не бывает тишины, любой всплеск слышен. Но в отличие от движения на бензиновом моторе или катере – это довольно тихая вещь. Под прикрытием лягушек можно перебираться", – рассказывает военный.
Каяк привлекают к боевым операциям
Испытания всегда проводят бойцы Вооруженных сил Украины. Они указывают разработчикам на недостатки, которые впоследствии будут исправлены. С тех пор как эти каяки спроектированы, и уже успешно привлечены к боевым операциям на Херсонщине и Харьковщине — прошел только год.
На Купянском направлении, прошлой осенью, он помог сделать переправу, в частности, высадил переднюю группу разведчиков, они там закрепились, затем пошла другая группа.
Огневую поддержку в таких операциях обеспечивает установленный на каяке украинский гранатомет УАГ-40, с прицельной стрельбой до полутора километров и с улучшенной системой погашения отдачи, весом всего 18 килограммов.
Сколько таких каяков сейчас на вооружении армии военные не разглашают, как их стоимость. Она зависит от многих обстоятельств, в частности модели, комплектации и наличия мотора. Ведь кроме весел, каяки оснащены бесшумной электротягой. Только одна батарея может работать более 12 часов.
Ранее ТСН.ua сообщал, что украинскую самоходную гаубицу "Богдана" уже взяли на вооружение ВСУ. Именно эта САУ участвовала в освобождении острова Змеиный.
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