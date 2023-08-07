"Могут воевать под прикрытием лягушек": ВСУ используют чудо-каяки для специфических задач (видео)

Украинские военные активно используют боевые каяки, которые приобщаются к выполнению специфических задач на войне. Как именно они помогают нашим защитникам на поле боя, узнавал корреспондент ТСН Сергей Моргун.

Как работает каяк?

За бесшумность и ловкость бойцы назвали каяк полозом. Он спроектирован с нуля по запросу наших военных. Имеет три модели: одноместную, двухместную и трехместную. Именно эта наиболее универсальна. Она разделена на 5 отсеков, закрытые друг от друга – в случае если один из них будет поврежден, каяк будет оставаться на плаву и выдерживать нагрузку даже в 500 килограммов.

"Можно его хоть и разрезать, и он будет плавать, а потом снова склеить его. Это фантастика, прострелил его, дырки зашпаклювал и дальше катаешься", — говорит военный.

Для ремонта действительно достаточно 5 минут, газовой водки, и специальной сварочной проволоки, говорит разработчик. Во время тестирования каяки даже простреливали.

Украинские военные активно используют боевые каяки, которые приобщаются к выполнению специфических задач

"Этот материал термопластичный, он не трескается, не изгибается. Отверстие от пули уменьшается почти в два раза", — говорится в сообщении.



Если без маркировки, материал характеризуют как полиэтилен высокой плотности и низкого давления.



Это уникальный материал, который сейчас используется в мире на военных лодках и рабочих лодках. Он не боится ни бетонных ударов, ни камней, ни дерева. Он используется и служит более 50 лет. ", – говорится в сюжете.

Кроме надежности и прочности, большое внимание уделялось стойкости каяка и обтекаемости — для скорости хода.

Украинские военные активно используют боевые каяки, которые приобщаются к выполнению специфических задач

"На воде не бывает тишины, любой всплеск слышен. Но в отличие от движения на бензиновом моторе или катере – это довольно тихая вещь. Под прикрытием лягушек можно перебираться", – рассказывает военный.

Каяк привлекают к боевым операциям

Испытания всегда проводят бойцы Вооруженных сил Украины. Они указывают разработчикам на недостатки, которые впоследствии будут исправлены. С тех пор как эти каяки спроектированы, и уже успешно привлечены к боевым операциям на Херсонщине и Харьковщине — прошел только год.

На Купянском направлении, прошлой осенью, он помог сделать переправу, в частности, высадил переднюю группу разведчиков, они там закрепились, затем пошла другая группа.



Огневую поддержку в таких операциях обеспечивает установленный на каяке украинский гранатомет УАГ-40, с прицельной стрельбой до полутора километров и с улучшенной системой погашения отдачи, весом всего 18 килограммов.

каяк



Сколько таких каяков сейчас на вооружении армии военные не разглашают, как их стоимость. Она зависит от многих обстоятельств, в частности модели, комплектации и наличия мотора. Ведь кроме весел, каяки оснащены бесшумной электротягой. Только одна батарея может работать более 12 часов.

Под прикрытием лягушек может воевать: военным достались боевые чудо-каяки

Ранее ТСН.ua сообщал, что украинскую самоходную гаубицу "Богдана" уже взяли на вооружение ВСУ. Именно эта САУ участвовала в освобождении острова Змеиный.

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