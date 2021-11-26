"Мои дети страдают из-за моей профессии": Зеленский ответил, пойдет ли на второй срок

"Мои дети страдают из-за моей профессии": Зеленский ответил, пойдет ли на второй срок

Об этом Президент Украины рассказал во время пресс-конференции 26 ноября.

Владимир Зеленский ответил, планирует ли баллотироваться на второй срок президентства.

Президент отметил, что это вопрос, решать будет общество.

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"Я не планирую себе в голове такую сложную стратегию. Это будет связано с поддержкой моей личности народом Украины и не с манипулятивными рейтингами, они есть разные. Я выхожу на улицу и понимаю, как ко мне относятся люди. Если люди за что-то говорят спасибо, говорят, есть ошибки. У меня есть диалог. Если люди открыто говорят, что меня поддерживают, тогда я только буду думать идти на второй срок или не идти", — сказал Президент Украины.

Глава государства также подчеркнул, что столь важное решение он будет принимать со своей семьей.

"У меня уже взрослые дети. И я точно буду принимать решения со своими детьми, потому что они все страдают из-за моей профессии", — отметил Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал, что дочь уговаривает его не идти на второй президентский срок. Сам политик отмечает, что все зависит только от уровня того, что успеет сделать его команда.

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