"Мои собратья погибают, а он отдыхает!": экс-военный объяснил, почему часто возникают скандалы с ТЦК

Военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман объяснил, почему в Украине часто возникают скандалы с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки. В Сети появляются видео, как сотрудники ТЦК СП применяют физическую силу к призывникам.

По его словам, иногда проблема в том, как призывники общаются с военкомами. Об этом Алексей Гетьман рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Во-первых, там работают живые люди. Они не избивают людей. Нет такого желания избить какого-нибудь человека. Особенно люди, участвовавшие в боевых действиях. У них немного другой взгляд на службу и все, что происходит вокруг. Я просто ставлю себя на место этого военкома или сотрудника. Когда ты подходишь и говоришь: вы такой, вот вам повестка, вы должны прийти в военкомат, потому что это ваша обязанность — защищать родину, когда на нее напали. И я просто представляю, если бы этот человек что-то такое мне сказал, да пошел бы ты…", — рассказал Алексей Гетьман.

Экс-военный говорит, что не уверен, что удержался бы и не "зарядил ему между глаз".

“Так это потому, что я хочу избить какого-нибудь призывника? Если стоит такой человек, а мои собратья, мои друзья там ранены, погибают, проливают кровь. А этот человек отдыхает где-то там. Когда ты ему говоришь: твое время, иди. Он тебя посылает куда подальше. Как можно отреагировать?" – говорит Алексей Гетьман.

Однако, по его словам, "ловить" мужчин на улице неправильно. Необходимо создать реестр людей, которые должны быть привлечены в Вооруженные силы Украины.

"И чтобы была определенная очередь, когда эти люди должны приходить. Человек должен не только иметь или не иметь внутри "вдохновения". Человек должен понимать, что это уголовная ответственность – нравится это или нет. Тебе хочется, например, выпить вина и сесть за руль. Но это нарушение и за это тебя лишают прав. Независимо от того, хочешь ты этого или нет. На страну напали, ты гражданин страны. Нет — значит лишайся гражданства и беги из этой страны. Ты хочешь жить, отдыхать, чтобы у тебя все было хорошо, а за тебя другие люди будут воевать, класть свое здоровье и жизнь. Нет, я против такого", – рассказал Алексей Гетьман.

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