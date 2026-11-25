Хейден Фишер Миллер / © ТСН

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Вчера, 24 ноября, в столице простились с 26-летним Хейденом Фишером Миллером. Офицер армии США воевал и погиб в боях за Харьковскую область ещё год назад, однако вернуть его тело и идентифицировать его удалось только сейчас.

Проститься с Гейденом приехали его мама и сослуживцы — как украинцы, так и такие же иностранные добровольцы, как и сам герой.

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Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Нелли Ковальской.

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Два гимна на Майдане и флаги для мамы героя

Столичный Майдан, центральная стела. Здесь звучат сразу два гимна: украинский и американский. Это — прощание с Гейденом Фишером Миллером. 26-летний американец погиб, защищая Украину.

Побратим погибшего: «Это американец, который приехал к нам воевать. И грустно смотреть на то, как некоторые люди «отстраняются» от нас и раздувают истории о «сумасшедшем ТЦК», а люди из Америки приезжают и воюют за нас. Хотя это кадровый офицер, и он мог бы спокойно зарабатывать деньги и жить в свое удовольствие, но он приехал к нам».

Хейден приехал в Украину в 2023 году. Первый лейтенант армии США, вступивший в ряды украинского Международного легиона. Рейнджер. Человек, привезший сюда знания, навыки и опыт, которые были так необходимы нашим воинам в первые годы полномасштабного вторжения. Его соратники говорят — он приехал сюда по зову сердца и, несмотря на ужасы этой войны, был здесь счастлив.

Побратим погибшего: «Когда ты постоянно находишься в опасности, многое начинает доставлять удовольствие! Вот съесть горячий хот-дог на заправке становится настоящим удовольствием, а помыться в теплой воде — тоже. И вот сама обстановка, какая-то свобода, какая-то раскованность — мы как будто в детском лагере, только с оружием. Эта обстановка ему нравилась».

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«Он мечтал о карьере, которая сделает мир лучше»: воспоминания мамы Хейдена

Украинские военные вручают украинский и американский флаги маме Хейдена, госпоже Лоре. Она принимает оба — с уважением.

Лора, мама Хейдена Фишера Миллера: «Хейден писал, что всегда мечтал о карьере, которая сделает мир лучше, изменит его. Он не хотел карьеру ради заработка. И мы, как семья, всегда смотрели на это его стремление с восхищением».

Лора рассказывает: однажды она спросила сына, чем он будет заниматься после войны. Хейден ответил, что поможет одержать победу, а потом останется в Украине, чтобы восстанавливать разрушенные города.

Лора, мама Хейдена Фишера Миллера: «Он всегда очень тепло отзывался о своих товарищах по службе, и их поддержка фактически помогла нам пережить эти страшные времена. Это мужчины и женщины, которые стояли на правильной стороне истории. Хейден — наш герой навсегда. Он — свет наших жизней. Память о нём всегда будет ярко сиять в сердцах тех, кто его любил».

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Гибель под Харьковом и прощание по украинским и американским традициям

Гейден погиб под Харьковом 10 октября 25-го года. Сослуживцы рассказывают — все вместе тогда готовились к операции «Вивальди», проводили необходимую зачистку. Американец по прозвищу «Хан», который бок о бок сражался с Гейденом, говорит — для бригады его гибель стала шоком и страшной утратой.

«Хан», американский доброволец, побратим Гейдена: «Помню , как я лежал в госпитале и узнал о его гибели — в это было трудно поверить. И да, осознать это было действительно очень трудно. К тому же мы жили в одной комнате. Мы часто засиживались до поздней ночи — бывало, во второй или третьей часе ночи мы планировали тренировки или разрабатывали новые подходы и идеи. Знаете, он был одним из тех ребят, с которыми мы вместе выполняли задания — я фактически разделял с ним ответственность. Поэтому пережить эту утрату очень тяжело».

Это прощание — смесь украинских и американских традиций.

Участник церемонии прощания: «Элита других народов прилетает и приплывает через океан, чтобы сражаться за нас, на нашей стороне, против нашего врага. Значит, мы правы, и наше дело правое».

Поэтому у гроба Гейдена читают молитву украинского националиста, которую наизусть произносят даже иностранцы: «Пусть душа моя в тебе возродится, славой твоей озарится…» А прощаются с Гейденом под его любимую и очень веселую песню.

Героя похоронят на родине — прах сына мама увезет в Америку.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЗАЯВЛЕНИЯ МАДЯРА после ПЕРВОГО визита в УКРАИНУ! Ответ МИД на УПРЕКНЕНИЯ Ливии | ТСН 20:00 24 НОЯБРЯ

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