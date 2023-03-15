"Молитва в Лавре должна продолжаться": священник ПЦУ рассказал, какой выбор есть у монахов

Коваленко подчеркнул, что представители Московского патриархата и его структуры не должны остаться в Лавре.

С декабря 2022 года продолжается эпопея с выселением УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры. Так, зимой завершился срок аренды двух соборов Верхней Лавры – Трапезного и Успенского, их вернули государству.

А 10 марта с УПЦ МП расторгли договор об аренде Нижней Лавры и попросили до 29 марта освободить все помещения. Однако скандальный митрополит Павел Лебедь записал видеообращение, в котором категорически заявил, что Лавру не оставят.

Какие обороты эта история наберет дальше и что будет с монахами Киево-Печерской лавры? Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал отец Георгий Коваленко – священник, перешедший в ПЦУ из УПЦ МП, ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости.

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Коваленко отмечает, что представители Московского патриархата и его структуры не должны остаться в Лавре. Равно как и не может работать в Украине российский бизнес или пророссийские политические структуры или российские медиа. Ведь во время войны это абсолютно невозможно.

"Монахи приходили в Лавру молиться Богу. Я думаю, что у них сейчас выбор между Лаврой и Московским патриархатом. Я слышал заявления министра, где он говорит, что государство не собирается прекращать молитву в Лавре или изгонять монахов. Если монахи отмежеваются от Московского патриархата, представителем монахов по крайней мере не будет человек, находящийся под санкциями", — говорит отец Георгий.

Он напомнил, что наместник монастыря УПЦ МП в Лавре митрополит Павел — человек, находящийся под санкциями Украины.

"Может ли организация, которую он возглавляет, владеть или пользоваться историческими памятниками и государственным имуществом. Это одно из условий санкций, что такое невозможно. Если монахи каким-то образом предложат другой формат отношений, если Украина будет уверена, что это (Лавра. – Ред.) не является резиденцией разведчиков российских спецслужб или людей, которые проповедуют не Евангелие, а "русский мир", то я думаю, что такие люди могут оставаться. Какой это будет формат, зависит прежде всего от них. Я думаю, что это очень важно понимать в демократическом правовом государстве. Есть требования государства, эти требования люди должны выполнить", — отмечает священнослужитель.

Коваленко отмечает: люди, которые нарушали договоры о пользовании памятками, должны нести ответственность. Но молитва в Лавре должна продолжаться.