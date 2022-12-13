Молитва во время блекаута: Сеть поразило видео, как семья из Львовщины поет "Боже великий"

Житель Львовщины выложил в Сеть кадры, как с женой и маленьким сыном при свече поют "Боже, нам Украину храни". Видео сразу стало популярным. К тому же оказалось, что семья таким образом помогла ВСУ.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Видео в социальных сетях выложил житель Львовщины. На руках — сын, рядом жена, с которой вместе в полумраке поют "Молитву за Украину". Говорит, видео снимал себе в память о временах блекаута. А потом неожиданно даже для себя решил его опубликовать.

"Утром проснулся и увидел большую активность от людей. Мы часто поем во время блекаута, когда воздушная тревога. На самом деле у него есть какая-то магическая сила, ведь это не просто песня, это молитва за Украину, за украинский народ", — говорит автор видео Иван Качмар. .

Эта семья музыкальная. Иван имеет свою группу, также поет в храме. Жена Ирина – учитель в музыкальной школе. Чаще дома поют колыбельные, которые очень любит их сын Остап. Они успокаивают ребенка, когда тьма окутывает дом.

Блэкаута не боятся, говорят супруги. Он их наоборот – сближает. Есть время на разговоры, не отвлекает Интернет. А быт в селе у бабушки, куда перебрались из городской квартиры, гораздо легче. Здесь есть печь, дрова и газовая плита. Единственное, когда выключают свет, исчезает вода.

"Боже, нам Украину храни": каждый раз во время блэкаута семья поет "Молитву за Украину"

"Мы уже научились — воды набрали, то набрали и выключают свет — соответственно мы тем и не пользуюсь. Когда включают — идем мыть посуду", — говорит жительница Львовщины Ирина Качмар.

Иван вместе с коллегами-музыкантами часто поют в людных местах. Собирают деньги для нужд военных.

"Стараемся раз в неделю делать акцию, если позволяет погода, помогаем вооруженным силам. Сейчас на генераторах работаем, благодарим пункт обогрева, который нам предоставил свет", — говорит музыкант Владимир Юрчак.

С начала полномасштабного вторжения вместе напели почти на миллион гривен.

"Средства направляются на закупку военной формы, амуниции, теплой обуви, потому что заботимся о многих батальонах, кроме того обращаются матери, жены, сестры", — говорит волонтер Ирина Юрчак.

В войну любые навыки можно направить в пользу государства, говорят музыканты. Пой, танцуй, рисуй или готовь – всем этим можно помочь тем, кто нас защищает. И молитва за Украину не будет лишней никогда.

Напомним, Лычаковский суд Львова оштрафовал львовянина, который высмеивал в соцсетях, высмеивал Православную Церковь Украины и ее духовенство.

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