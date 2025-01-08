Молитва за уклонистов: священник попал в скандал из-за ТЦК

Священник ПЦУ призвал работников ТЦК молиться, чтобы поймать больше уклонистов. Тем временем во Львове разразился громкий скандал из-за "бусификации" военнообязанных. На этот инцидент уже отреагировал омбудсмен и ТЦК.

Подробности новых скандалов вокруг ТЦК рассказала Виктория Панченко в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.ua.

Молитва за уклонистов

В соцсетях распространяют видео, на котором священник Православной церкви Украины (ПЦУ) Ярослав Ясенец призывает работников ТЦК молиться Святому Иоанну, чтобы тот помогал в поиске уклонистов. К этому он добавляет, что понятие "уклонист" стало очень размытым. В то же время священник попросил работников ТЦК быть милосердными.

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В комментарии для ТСН.ua Ярослав Ясенец подчеркнул, что в соцсетях появился только отрывок из видео, которое он записал.

Также он пояснил, что у людей разных профессий и категорий есть свои святые покровители, поэтому они должны быть и у работников ТЦК, которые "выполняют важную работу".

"Мы верим в ВСУ, мы говорим, что они наши котики, мы говорим, что на них вся надежда на освобождение. А откуда же они будут комплектоваться? Есть у нас в ТЦК проблемы? Безусловно есть. Проблемы есть в ВСУ, и в Раде. Мы же не можем судить по проблемным людям о всех.Конечно, я молюсь за наши вооруженные силы, за представителей ТЦК. Когда я с ними проводил духовные беседы, я просил их быть милосердными к тем, кого вы убеждаете присоединяться к ВСУ. Чтобы не было случаев жестокого задержания, избиения", – рассказал священник.

Ярослав Ясенец отметил, что реакции в соцсетях на его видео в основном были негативными.

"В основном люди говорили, что этот священник такой плохой, поддерживает ТЦК, которые так плохо относятся к людям. Несколько человек поддержали меня, сказали, что я все сказал правильно", — признался он.

При этом Ясенец сказал, что считает себя капелланом, правда без мандата от церкви.

"Буквально сегодня у меня в храме были военные на рождественской службе. Они рассказали о тех больших проблемах, которые есть, и я с болью это слушаю всегда. Но то, что у армии есть проблемы, не значит, что нам сейчас надо покинуть все и перестать воевать", — подчеркнул он.

"Бусификация" во Львове

Тем временем разразился очередной скандал вокруг мобилизации во Львове.

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На видео, появившемся в сети, видно, как три человека в военной форме избивают мужчину и насильно запихивают в автомобиль. Им помогают еще трое в штатском.

Впоследствии инцидент прокомментировал уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"В соцсетях периодически появляется информация, когда, вероятно, работники ТЦК и СП осуществляют неправомерные действия и нарушают права человека. Отмечаю, что на каждое нарушение в каждом регионе я всегда реагирую должным образом. Я или мои Представители направляем письма в областные ТЦК и СП, военную службу правопорядка, а в случае необходимости в другие государственные и правоохранительные органы”, — говорится в его комментарии.

Лубинец отметил, что в таких случаях Офис омбудсмена направляет письма в областные ТЦК и СП, военную службу правопорядка и другие органы власти и охрану правопорядка при необходимости.

"Сегодня в сети распространяется видео со Львовщины, что, вероятно, работники ТЦК и СП избили мужчину. Мой представитель во Львовской области Тарас Подворный уже направил официальные обращения в областной ТЦК и СП, военную службу правопорядка, а также сообщит Государственное бюро расследований (ГБР) в случае подтверждения фактов применения физической силы”, — сообщил он.

В случае, если нарушение прав человека будет подтверждено, Дмитрий Лубинец пообещал "требовать надлежащей реакции и привлечения виновных к ответственности" согласно действующему законодательству Украины.

Реакция ТЦК

Впоследствии руководство областного ТЦК признало, что на видео была группа оповещения Шевченковского районного центра комплектования.

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Конфликт якобы вызвал сам военнообязанный: нарушил правила военного учета, от прохождения ВВК отказался, вел себя агрессивно и ударил одного из военнослужащих "локтем в лицо".

“В ответ на такое поведение представителями Шевченковского РТЦК и СП была применена физическая сила. Руководство Львовского ОТЦК и СП решительно осуждает применение силы со стороны военнослужащих Шевченковского РТЦК и СП вышеупомянутого гражданина. По данному факту назначено служебное расследование. Должностные лица, задействованные в конфликте, отстранены от исполнения служебных обязанностей", — сообщили в учреждении.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Священник ПЦУ призвал ТЦК молиться, чтобы поймать больше уклонян: эксклюзивные подробности!"

Напомним, младший лейтенант Сергей Огородник подверг критике работу работников ТЦК и СП, заявив, что она дорого обходится бюджету и вредит боевым подразделениям. Военный пожаловался на качество мобилизованных.

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