Молитва за уклонистов: священник попал в скандал из-за ТЦК

В соцсетях распространяют видео, на котором священник ПЦУ призывает работников ТЦК молиться Святому Иоанну.
Священник ПЦУ призвал работников ТЦК молиться, чтобы поймать больше уклонистов. Тем временем во Львове разразился громкий скандал из-за "бусификации" военнообязанных. На этот инцидент уже отреагировал омбудсмен и ТЦК.
Подробности новых скандалов вокруг ТЦК рассказала Виктория Панченко в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.ua.
Молитва за уклонистов
В соцсетях распространяют видео, на котором священник Православной церкви Украины (ПЦУ) Ярослав Ясенец призывает работников ТЦК молиться Святому Иоанну, чтобы тот помогал в поиске уклонистов. К этому он добавляет, что понятие "уклонист" стало очень размытым. В то же время священник попросил работников ТЦК быть милосердными.
В комментарии для ТСН.ua Ярослав Ясенец подчеркнул, что в соцсетях появился только отрывок из видео, которое он записал.
Также он пояснил, что у людей разных профессий и категорий есть свои святые покровители, поэтому они должны быть и у работников ТЦК, которые "выполняют важную работу".
"Мы верим в ВСУ, мы говорим, что они наши котики, мы говорим, что на них вся надежда на освобождение. А откуда же они будут комплектоваться? Есть у нас в ТЦК проблемы? Безусловно есть. Проблемы есть в ВСУ, и в Раде. Мы же не можем судить по проблемным людям о всех.Конечно, я молюсь за наши вооруженные силы, за представителей ТЦК. Когда я с ними проводил духовные беседы, я просил их быть милосердными к тем, кого вы убеждаете присоединяться к ВСУ. Чтобы не было случаев жестокого задержания, избиения", – рассказал священник.
Ярослав Ясенец отметил, что реакции в соцсетях на его видео в основном были негативными.
"В основном люди говорили, что этот священник такой плохой, поддерживает ТЦК, которые так плохо относятся к людям. Несколько человек поддержали меня, сказали, что я все сказал правильно", — признался он.
При этом Ясенец сказал, что считает себя капелланом, правда без мандата от церкви.
"Буквально сегодня у меня в храме были военные на рождественской службе. Они рассказали о тех больших проблемах, которые есть, и я с болью это слушаю всегда. Но то, что у армии есть проблемы, не значит, что нам сейчас надо покинуть все и перестать воевать", — подчеркнул он.
"Бусификация" во Львове
Тем временем разразился очередной скандал вокруг мобилизации во Львове.
На видео, появившемся в сети, видно, как три человека в военной форме избивают мужчину и насильно запихивают в автомобиль. Им помогают еще трое в штатском.
Впоследствии инцидент прокомментировал уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
"В соцсетях периодически появляется информация, когда, вероятно, работники ТЦК и СП осуществляют неправомерные действия и нарушают права человека. Отмечаю, что на каждое нарушение в каждом регионе я всегда реагирую должным образом. Я или мои Представители направляем письма в областные ТЦК и СП, военную службу правопорядка, а в случае необходимости в другие государственные и правоохранительные органы”, — говорится в его комментарии.
Лубинец отметил, что в таких случаях Офис омбудсмена направляет письма в областные ТЦК и СП, военную службу правопорядка и другие органы власти и охрану правопорядка при необходимости.
"Сегодня в сети распространяется видео со Львовщины, что, вероятно, работники ТЦК и СП избили мужчину. Мой представитель во Львовской области Тарас Подворный уже направил официальные обращения в областной ТЦК и СП, военную службу правопорядка, а также сообщит Государственное бюро расследований (ГБР) в случае подтверждения фактов применения физической силы”, — сообщил он.
В случае, если нарушение прав человека будет подтверждено, Дмитрий Лубинец пообещал "требовать надлежащей реакции и привлечения виновных к ответственности" согласно действующему законодательству Украины.
Реакция ТЦК
Впоследствии руководство областного ТЦК признало, что на видео была группа оповещения Шевченковского районного центра комплектования.
Конфликт якобы вызвал сам военнообязанный: нарушил правила военного учета, от прохождения ВВК отказался, вел себя агрессивно и ударил одного из военнослужащих "локтем в лицо".
“В ответ на такое поведение представителями Шевченковского РТЦК и СП была применена физическая сила. Руководство Львовского ОТЦК и СП решительно осуждает применение силы со стороны военнослужащих Шевченковского РТЦК и СП вышеупомянутого гражданина. По данному факту назначено служебное расследование. Должностные лица, задействованные в конфликте, отстранены от исполнения служебных обязанностей", — сообщили в учреждении.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Священник ПЦУ призвал ТЦК молиться, чтобы поймать больше уклонян: эксклюзивные подробности!"
Напомним, младший лейтенант Сергей Огородник подверг критике работу работников ТЦК и СП, заявив, что она дорого обходится бюджету и вредит боевым подразделениям. Военный пожаловался на качество мобилизованных.
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