Молниеносная операция: воин рассказал, как ВСУ освобождали Харьковщину и выгнали оккупантов к границе с РФ

Он рассказал, что оккупанты под давлением ВСУ бежали в Россию. Украинские защитники на одном из пунктов пропуска установили государственный флаг.

Об этом сказал лидер добровольческого подразделения "Хартия" Всеволод Кожемяко в эфире "1+1" в рамках телемарафона.

"Это — север Харьковской области. 127 бригада ТРО ВСУ получила задачу пройти вперед и освободить те населенные пункты, которые были под контролем врага. Наше направление было таким, что мы вышли на один из пунктов пропуска. Там увидели российские флаги, мы сняли их и поставили украинские. Немножко пошутили, что закрыли границу. Россияне обстреливают нас непосредственно со своей территории. Из-за молниеносной операции ВСУ появился эффект домино и они оставили свои позиции. Мы увидели, что они приняли решение убегать. Поэтому было оставлено много боекомплекта: что-то они успели уничтожить, но кое-что осталось", — объяснил Всеволод Кожемяко.

Украинский защитник рассказал, что ВСУ шли пешком из-за плотного минирования Харьковщины.

"Мы продвигались пешком, потому что плотное минирование. Это противотанковые мины, противопехотные и те, которые реагируют на железо. Мы совершили многокилометровый марш. Где-то до 15 км. Но это был подъем, мы делали эту работу с удовольствием, потому что здесь россияне нам сделали такой подарок", — рассказал военный.

Напомним, раненый на Харьковщине оккупант со слезами прощался с женой и рассказал о горе трупов.

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