Молниеносный захват: как "Талибану" удалось так быстро установить контроль над Афганистаном

В Кабуле продолжаются переговоры по мирной передачи власти талибам, а страны эвакуируют своих дипломатов и граждан.

Молниеносный захват Афганистана после вывода американских войск — исламистское движение "Талибан" уже зашел в столицу Кабул.

Об этом говорится 15 августа во сюжете ТСН.19:30.

Сейчас идут переговоры о мирной передачи власти временному правительству. На это афганские власти согласились, чтобы избежать кровопролития. А президент страны Ашраф Гани, по информации СМИ, немедленно покинул страну. Боевики согласились не проводить расправ и дали всем желающим покинуть страну воздушным путем.

Эвакуация иностранцев из Кабула

Люди в панике с вещами бежали в аэропорт. А в небе летали десятки вертолетов. Так Соединенные Штаты эвакуировали в немедленном порядке персонал своей посольства. Вывозят срочно своих граждан и Великобритания и Германия. Талибам взять под контроль большинство страны удалось буквально за считанные недели. Сотни жертв, и тысячи беженцев — таковы последствия их захвата. Часть людей опасается жестоких расправ по законам шариата и за права женщин, которым теперь на улицу можно будет выходить в парандже или бурке и только в сопровождении мужчины.

Чтобы вывести своих людей, США перебросили в Кабул контингент из 5000 военнослужащих и предупредили "Талибан" — если те помешают эвакуации их граждан, получат военный ответ. В посольстве США до сих пор оставалось более 4000 человек.

Вертолетами их доставляют в аэропорт Кабула. Сейчас это уже единственные ворота, единственная возможность покинуть страну, потому что в воскресенье талибы взяли последний пограничный переход в городе Торхаме. В посольстве США в Кабуле, сообщает CNN, экстренно уничтожают документы и символику, например, американские флаги, которые могут быть использованы талибами в пропагандистских целях. Полную эвакуацию планируют завершить за 72 часа.

Паника и хаос

В городе нарастает хаос. Талибы выпустили заключенных из тюрьмы Кабула. В Сеть попало видео, как люди с вещами просто выходят но волю.

Магазины и учреждения в городе закрылись. Многие спешат покинуть столицу или по крайней мере пытаются забрать свои сбережения из банков. Впрочем, есть и те, кто радуются приходу радикальные исламистов и надеются, что именно они теперь наведут порядок.

"Все устали от войны и взрывов и нападений смертников. Сейчас все изменится. Аллах милосерден, и мы надеемся, что в стране установится исламская система. Я надеюсь, что будет мир и стабильность, чтобы люди смогли жить мирной жизнью", — говорит местный житель .

Передача власти

Талибы вошли в столицу в воскресенье. В президентском дворце они провели переговоры с представителями правительства и союзниками. Договорились о мирной передачи власти — то есть правительственные войска без единого выстрела сдали столицу. Президент Афганистана Ашраф Гани, по данным местных СМИ, вместе со своими сторонниками уже бежал в Таджикистан. Еще вчера президент Гани обратился к людям и уверял, что контролирует ситуацию.

Напомним, что боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.

Как сообщалось, 15 августа "Талибан" захватил стратегический город Джелалабад — пятый по величине.

Отметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

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