Молния в телебашне, водопад в многоэтажке и град размером с черешню: как в Украине бушует непогода

Молния в телебашне, водопад в многоэтажке и град размером с черешню: как в Украине бушует непогода

Без света остались часть Запорожья, а Житомир накрыл сильный ливень.

Украину накрыла непогода. Так, в Житомире во время урагана на мужчину упало дерево, пострадавший с многочисленными ушибами сейчас в больнице.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 13 июля.

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Ливень со шквальным ветром накрыл город вечером. Улицы в считанные минуты превратились в сплошной бассейн, а сильный ветер с корнем вырывал деревья. Местные жалуются на совсем не работающую ливневую канализацию. Электрики пока восстанавливают поврежденные линии елекропередач.

Без света из-за непогоды осталась и часть жителей Запорожья. Одна из молний попала в телебашню, во многих районах пропала связь и Интернет. Машины буквально плавали в воде. Стихия бушевала в городе в течение часа.

А в Черкассах дождевая вода водопадом лилась в подъезде одной из многоэтажек. Там сильным потоком сорвало часть ливневой трубы. Сколько квартир затопило — пока не сообщается.

Между тем в аннексированном Крыму град размером с вишню застал отдыхающих прямо на пляже в Балаклаве. Люди прятались под навесами и полотенцами, пока за ними не прибыл катер.

Погода Украина: в Черкассах дождевой водой затопило многоэтажку, а Житомире на мужчину упало дерево

Напомним, во вторник, 13 июля, как прогнзують синоптики, в Украине будет жарко, но местами — грозы.

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