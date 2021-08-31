Молния вызвала пожары, затопило станцию трамвая: Киев вторые сутки под ударом стихии (видео)

Ливневки снова не справились с таким количеством осадков.

Киев вторые сутки под ударом стихии. Мощный ливень прошелся по всем районам города, а в некоторых молния вызвала пожары.

Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 31 августа.

Видео сняли очевидцы. В соцсетях они пишут, что якобы из-за удара молнии загорелась электрощитовая. Сначала полминуты были вспышки, а затем резкий хлопок.

Деревья вырывало с корнем. Изуродованные ими машины можно увидеть по всему городу. Одно из деревьев упало на электропровода и загорелось. Там полицейские ограничивали движение.

Сложно было двигаться автомобилистам и другими дорогами.

Ливневки снова не справились с таким количеством осадков.

Затопило даже станцию скоростного трамвая. Пассажиры к ней добирались по колено в воде. А трамваи вынуждены были приостановить движение.

Новости Украины: Киев вторые сутки страдает под ударом стихии - вырванные деревья и пожары от молнии

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