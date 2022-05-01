Молодая мама с новорожденным сыном три недели жила в подвале: история семьи из Чернигова

21 день ада. Молодая мама с новорожденным сыном три недели жила в подвале, потому что ее родной Чернигов, а именно здесь сегодня работает студия ТСН, почти круглосуточно обстреливали российские оккупанты.

Анна Чугай до сих пор с дрожью в голосе вспоминает 3 марта. В тот день она потеряла дом и едва не потеряла мать, которая как раз пошла в квартиру, чтобы приготовить еду семье. Тогда вражеская ракета убила около полусотни человек. Женщине чудом удалось выжить.

Об истории семьи, жившей под вражескими обстрелами, в эфире ТСН — телемарафона "Единые новости" рассказала корреспондентка Наталья Волосацкая.

В тот день около полудня Алла поднялась в квартиру, чтобы приготовить покушать семье, которая от бомбежек пряталась в подвале. Вдруг начались ракетные обстрелы. "Полетели самолеты и взрыв, меня отбросило в сторону, выбрасывало еще несколько раз туда-сюда. Летала как мячик и думала, что мне капец. Плиты ломались, сыпались, стук такой был безумный", — вспоминает Алла Кузнецова.

Женщина получила травму головы. Говорит от дыма и пыли стало темно, она не ориентировалась где выход. Начался пожар. Выбраться из дома ей помогли спасатели. Тогда от авиаудара погибли почти полсотни человек.

В это время в подвале здания неподалеку прятались мама Аллы, дочь, зять и новорожденный внук. Они тоже в полной мере почувствовали ракетный удар. Само помещение начало сильно трясти и в подвале стены ходунком ходили. Впоследствии в подвале исчезла вода, свет, а затем и тепло.

"Ребенку я грела смесь над свечой в металлической банке, потому что нигде не было возможности по-нормальному что-то приготовить. Я когда его переодевала, помню бомбят, вертолеты летают, я стараюсь, у меня руки трясутся, поменять скорее памперс, если в нас попадет", — рассказывает Анна Чугай и добавляет, что сын, которому тогда был месяц, постоянно плакал, три недели не видел солнечного света и просто чудом не заболел.

Уже месяц как семья с маленьким Данилом во Львовской области. До сих пор вздрагивают от звука сирен, но верят в украинскую победу и, что сын и другие дети больше никогда не увидят войны.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 67-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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