Молодчик, который пытался взорвать авто на Прикарпатье, сначала скрылся с разорванной взрывом рукой

Когда он потерял много крови, все же пришел к врачам.

Взрывом во дворе многоэтажки в Ивано-Франковске у подрывника оторвало часть руки.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

По данным местных СМИ, около двух ночи 21-летний мужчина приехал на такси и пытался подложить взрывное устройство в одно из припарковых элитных авто, но взрывчатка сработала прямо у него в руках.

Травмированный взрыватель с места происшествия скрылся, но вскоре вынужден был обратиться к врачам. Его состояние было тяжелое – оторванная часть руки, большая потеря крови, куча осколочных ранений. Мужчину прооперировали. «Руку забрали почти до локтя. Поэтому рука была растерзана, иначе можно было бы руку сохранить», — говорит заведующая неотложной помощью областной больницы Иванна Васкул.

В полиции подробностей пока не разглашают, у палаты подрывника дежурят.

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