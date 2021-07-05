Молодчики устроили трагическую стрельбу в ресторане Запорожья: опубликовано видео

Розыск мужчины, который убил одного из посетителей и ранил другого, еще продолжается.

Парня, который устроил стрельбу в ресторане, разыскивают в Запорожье. Конфликт произошел между двумя компаниями молодых людей на летней террасе. Сначала была масштабная драка, а потом несколько человек достали оружие. В результате — один человек погиб, еще один в больнице.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Как все было, зафиксировали камеры наблюдения ресторана. Схватка вспыхивает мгновенно — сначала две компании молодых людей вступают в жестокую драку, а уже через пол минуты на террасе заведения началась стрельба.

В ресторане о ночных событиях говорят неохотно. В то же время отмечают, охрана сразу пытались разнять драку, однако, когда молодые люди достали оружие, охранники оказались бессильны.

Это — один из самых известных ресторанов в центре Запорожья. На ночь здесь всегда многолюдно, но ранее в громких скандалах заведение не фигурировало. Что именно стало причиной драки, правоохранители не разглашают. Известно лишь, что оружие применялось с обеих сторон.

Новости Украины: один мужчина погиб, еще один в больнице из-за стрельбы в запорожском ресторане

Из-за перестрелки погиб тридцатилетний мужчина — пуля попала ему в грудь. Его товарища с ранением брюшной полости в настоящее время спасают в реанимации. «Он в критическом состоянии, доставлен скорой помощью, сразу был помещен в операционную. Оказана помощь в достаточном объеме, сейчас он сам дышит, сам поддерживает жизненные функции, пока находится в отделении реанимации, но состояние уже стабилизировалось», — говорят в больнице.

Подозреваемого в убийстве разыскивают — по данным полиции, это 26-летний Сергей Литвиненко. Человек с такими данными фигурирует в реестрах как совладелец столичной охранной компании. Также он якобы имеет недвижимость на территории оккупированного Крыма. Правоохранители говорят, подозреваемый стрелок может передвигаться на черном внедорожнике «Лексус».

«Установили личность злоумышленника но, пока продолжаются мероприятия по его местонахождению, — то есть сейчас он в розыске», — объясняют в полиции.

Мужчине грозит до 15 лет заключения.

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