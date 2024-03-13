"Молодец, Вася, фото пришли из Парижа": военный о самом большом разочаровании в гражданских и мобилизации

Военный медик, а в гражданской жизни заместитель мэра Коломыи, Олег Токарчук рассказал, что его очень разочаровывает отношение общества к сбежавшим за границу, чтобы уклониться от мобилизации.

Об этом он рассказал в интервью корреспонденту ТСН Наталье Нагорной.

Он отметил, что среди его знакомых есть такие люди, которые во время войны сбежали из Украины, чтобы их не мобилизовали. Но больше всего его разочаровывает отношение общества, которое хвалит уклонистов и беглецов.

"Несколько знакомых, которые сбежали за границу, разочаровали меня не сами их решения, от кого-то я такое мог ожидать. Меня очень разочаровало то, что эту историю терпит их среда. Например, какая-то амеба сбежала за границу. Ну, черт его возьми. Испугался мобилизации. То, что ты, цветочек, мог за эти два года, пока ребята в окопах погибали и мерзли, мог чему-то научиться, кем-то стать, чтобы в войне быть более эффективным", - сказал он.

Военный подчеркнул, что тех, кто помогает бежать за границу, нужно строго наказывать.

"Но мне не понятно, как среда этих амеб, это их семья, семья жены, например, если это муж сбежал, друзья, бизнес, какая-то среда, как они это все терпят? В большинстве случаев они терпят, говорят, "молодец Вася, фотки пришли из Парижа". И это очень плохо. Потому что вокруг одной амебы есть 30-40 человек, которые говорят, это хорошо. Если бы этих 30-40 человек, ближнее окружение, говорили, это не хорошо, может бы и Вася не сбежал за границу", - пояснил военный.

Олег Токарчук отметил, что такая ситуация его очень разочаровывает, ведь у уклонистов в Украине часто остаются родственники, родители или дети, которых должны защищать другие военные.

Напомним, Сырский рассказал о сложной обстановке на восточном фронте.

Читайте также: