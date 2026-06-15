«Молодежь очень быстро повзрослела из-за войны»: истории поколения, которое меняет Европу

Послы европейской молодежи за 10 лет изменили тысячи жизней. Фото: коллаж EU NEIGHBOURS east

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В маленькой армянской деревне подростки учатся распознавать дезинформацию в Интернете. В Азербайджане молодежь собирается, чтобы обсудить дипломатию, лидерство и возможности за пределами страны. В сельской местности Грузии студенты впервые слышат, что обучение или волонтерство за границей могут быть им по карману.

В Молдове молодежь ездит из школы в школу, рассказывая о том, что такое Европейский Союз, в стороне от политических дебатов и газетных заголовков. В Украине молодежные активисты адаптируют свою работу к реалиям военного времени, одновременно укрепляя устойчивость в своих общинах.

Спустя десять лет после запуска сеть «Послы европейской молодежи» (Young European Ambassadors, YEA), финансируемая Европейским Союзом и реализуемая в рамках программы EU NEIGHBOURS east, объединила тысячи молодых людей в Европейском Союзе и странах Восточного партнерства. Однако ее влияние измеряется не только проектами или мероприятиями, но и людьми, чью жизнь она изменила.

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«Я поняла, что Европа — это сложная мозаика из разнообразного исторического опыта, травм и побед», — рассказывает ТСН Елизавета Адамская, посол европейской молодежи из Украины.

От лидерства среди молодежи к ответственности

Для Елизаветы Адамской эта сеть появилась как раз вовремя. Когда она присоединилась к инициативе в 2019 году, она уже работала над проектами, связанными с гендерным равенством, инклюзией и экологическими вопросами.

«В то время у меня уже были собственные проекты. Даже тогда я как-то интересовалась гендерным равенством, экологией, инклюзией. Но я чувствовала, что стремлюсь к переменам», — говорит она.

Именно тогда она и узнала о сети: «И если вначале, в 2019 году, когда я только присоединилась к инициативе, ЕС был для меня чем-то скорее абстрактным, то сейчас для меня это какие-то реальные лица, конкретные истории и конкретные убеждения, что будущее Украины заключается в ежедневном диалоге с этими людьми».

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Окруженная людьми, разделявшими схожие ценности и амбиции, Адамская быстро стала одной из самых активных участниц. Позже она возглавила сеть в западной Украине, а затем отвечала за работу инициативы по вопросам гендерного равенства.

Но в феврале 2022 года всё изменилось. Как и миллионы украинцев, послы европейской молодежи внезапно оказались в совершенно иной реальности. «Если до начала вторжения мы больше говорили о том, что просто хотим быть услышанными, то сейчас все изменилось», — говорит Адамска.

Общение с единомышленниками — одна из возможностей, которая поддержала молодых людей в трудное время. Фото: EU NEIGHBOURS east

Образовательные мероприятия всё больше сосредоточивались на вопросах устойчивого развития, медиаграмотности, борьбе с дезинформацией и укреплении сообществ. Участники быстро адаптировались, организовывая новые инициативы и реагируя на возникающие вызовы.

«Все стали более гибкими и начали организовывать огромное количество мероприятий», — вспоминает она.

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В то же время сама сеть созрела. «Если раньше мы говорили о молодежном лидерстве, то после войны оно превратилось в лидерство взрослых, — говорит она. — Мы все очень быстро повзрослели. Это прослеживается в проектах. Это заметно в том, как мы общаемся, как мы взаимодействуем с учреждениями и с нашими коллегами из других стран».

Однако, несмотря на войну, Адамска считает, что самый важный урок, который она извлекла благодаря этой инициативе, остается неизменным. Для неё Европа перестала быть абстрактным политическим понятием и стала чем-то глубоко человеческим.

Развиваясь вместе с сетью

Когда Даниэль Биздига присоединился к инициативе «Послы европейской молодежи» в 2017 году, сеть еще находилась на начальной стадии развития. В Молдове сообщество насчитывало менее двадцати активистов.

Его первая деятельность была простой, но эффективной: посещение школ по всей Молдове вместе с послами стран Европейского Союза. Этот опыт сразу убедил его в том, что эта инициатива отличается от других.

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«Я думаю, что с самого начала именно этот опыт побудил меня остаться в инициативе. Возможность проводить время со сверстниками из других стран ЕС и общаться с ними была очень ценной. В то же время мы оказывали влияние, пытаясь улучшить понимание Европейского Союза и того, что он предлагает Молдове», — считает он.

Для Биздиги присоединение к сети стало естественным продолжением его собственного путешествия по Европе. Еще до того, как стать Послом европейской молодежи, он уже участвовал в программах Erasmus+ и на собственном опыте почувствовал, как международный обмен может расширить горизонты и открыть новые возможности.

«Этот опыт вселил в меня восторг от идеи обмена между ЕС и Молдовой и совместной работы ради лучшего будущего», — отмечает он.

С годами и Молдова, и сеть претерпели кардинальные изменения. Фото: EU NEIGHBOURS east

«Сеть, безусловно, значительно расширилась, — говорит он. — С тех пор сотни молодых людей, которые были частью этой инициативы, имели возможность принять участие в ее мероприятиях и определенным образом внести свой вклад в процесс сближения Молдовы и Европейского Союза».

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После трех лет работы в качестве Посла европейской молодежи он стал национальным координатором в Молдове. Как и многие участники со всего региона, Биздига считает, что одной из главных сильных сторон сети является ее способность объединять молодежь из разных стран, культур и сообществ.

«Лично мне это действительно помогло посмотреть на вещи с разных сторон. Мы привыкли смотреть на мир через призму собственного общества и собственной страны. Иногда это может привести к недоразумениям между людьми», — говорит он.

По словам Даниэля Биздиги, многие молодые эксперты из стран ЕС приехали в Молдову, имея ограниченные знания о стране, а уехали с совершенно иным представлением о ней.

«В таких странах, как Молдова, много молодых людей, которые хотят лучшего будущего. Они хотят жить в мирной Европе. Они хотят видеть, как их страна развивается и процветает», — отмечает он.

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Он утверждает, что такие проекты, как инициатива «Послы европейской молодежи», помогают воплотить эти стремления в жизнь.

Маленькие шаги, реальное влияние

Ана Дзирквадзе присоединилась к сети относительно поздно — в 24 года, после того как узнала о ней от подруги. На тот момент она уже училась по программе европейских исследований и активно интересовалась европейской тематикой. В то же время до достижения предельного возраста участия в программе ей оставалось всего два года активной деятельности в сети.

«У меня было совсем немного времени — всего около двух лет — в качестве активной участницы, — рассказывает она. — Однако, несмотря на другую работу и проекты вне сети Послов европейской молодежи, мне удалось оставаться активной участницей. Я очень рада, что смогла внести свой вклад в развитие сети».

Довольно быстро она сосредоточилась на теме, которая была для неё особенно важна, — доступе к информации. Вместе с другой Посланницей европейской молодежи Никой Чугошвили она организовывала информационные кампании в регионах Грузии, посещая деревни и школы, чтобы рассказывать молодежи о доступных возможностях и самой инициативе.

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«Мы путешествовали по разным регионам и посещали школы в селах. Мы проводили презентации о программе Erasmus+ и возможностях обучения, которые она предлагает. Также мы знакомили учеников с сетью Послов европейской молодежи и объясняли, как они могут стать ее участниками», – вспоминает она.

Сейчас Ана занимается коммуникациями и живет в Португалии. Фото: EU NEIGHBOURS east

Хотя Ана выросла в Тбилиси, она хорошо помнит, насколько сложно было даже активному и целеустремленному молодому человеку узнать о международных обменных программах и образовательных инициативах.

«Несмотря на то, что я находилась в более привилегированном положении, чем многие молодые люди из сельской местности, мне потребовалось немало времени и усилий, чтобы узнать о существовании некоторых программ», — говорит она.

После одного из школьных визитов с командой связалась учительница из региона Кахетия, которая предложила реализовать новый проект в рамках международной кампании Orange the World, направленной на борьбу с насилием в отношении женщин. Вместе с тремя другими Послами европейской молодежи они организовали однодневный воркшоп, посвященный гендерному равенству, для учеников из четырех сел, среди которых было и село с преимущественно азербайджанским населением, где ранние и договорные браки до сих пор остаются серьезной проблемой для девушек и молодых женщин.

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Больше всего её удивила активность ребят, участвовавших в дискуссиях.

«Они хорошо понимали проблемы, с которыми сталкиваются девушки в их сообществе, и старались их поддерживать, открыто говоря о стереотипах и неравенстве. Вести такие разговоры было действительно вдохновляюще», — вспоминает она.

Сеть также дала ей возможность познакомиться с молодыми людьми далеко за пределами Грузии. Участие в 3-м Европейском форуме молодых лидеров и Европейском экономическом конгрессе в польском Катовице открыло для нее возможность познакомиться с послами европейской молодежи со всего региона – дружба, которая продолжается и сегодня.

«Теперь, когда я живу в Португалии, я по-прежнему поддерживаю связь с людьми, которых познакомилась благодаря сети. Очень приятно знать, что почти везде в Европе есть кто-то из этого сообщества», — признается она.

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Даже сегодня, по её словам, она чувствует ответственность вносить свой вклад в жизнь общества, независимо от того, где она живёт: «Иногда даже небольшие инициативы могут иметь реальное влияние».

За пределами столицы

Подобные мысли о важности доступа к молодежным программам высказывает также Лилит Софьян из Армении. Она присоединилась к сети в 2018 году. «Прежде всего, я хотела бы отметить, что „Послы европейской молодежи“ были первой молодежной инициативой, к которой я присоединилась, — вспоминает она. — До этого я даже не знала о волонтерстве. Я также не знала о многих возможностях для молодежи, которые существовали».

Затем наступил период глубокого личностного роста. «Эта сеть оказала непосредственное влияние на мое развитие. Я обрела большую уверенность в себе, лидерские навыки и организаторские способности. Я также открыла для себя различные способы и методы, с помощью которых я могла бы самосовершенствоваться и влиять на свое сообщество», — добавляет она, объясняя, как этот опыт воплотился в жизнь.

Родом из Лорийского региона Армении, Софьян посвятила значительную часть своей деятельности работе с молодежью за пределами Еревана. Она организовывала посещения школ в деревнях и небольших населенных пунктах, донося информацию о европейских программах мобильности, вовлечении молодежи и гражданской активности в те места, где такие обмены часто менее заметны.

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«Я также считаю, что жители регионов нуждаются в поддержке таких сетей, а также организаций гражданского общества даже больше, чем жители столицы или крупных городов. Именно поэтому я попыталась восполнить этот пробел и принести эти возможности в свой регион, в местные общины и маленькие села», — говорит она.

Помимо работы со школами, она также организовывала неформальные образовательные мероприятия. Фото: EU NEIGHBOURS east

Одной из тем была медиаграмотность, призванная помочь молодежи развивать критическое мышление и навыки проверки фактов. Среди других мероприятий были акции по уборке в общинах и фотомастерская, которая побуждала участников размышлять о европейских ценностях через творческую призму.

Сегодня Софьян работает наставницей в сети, помогая новоизбранным послам освоиться в первые месяцы и развивать собственные инициативы. Однако ее самые яркие воспоминания по-прежнему связаны с местными общинами, с которыми она работала.

В течение последнего десятилетия она также наблюдала более широкие изменения в отношении к Европейскому Союзу среди армянской молодежи.

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«Возможно, лет десять назад многие люди мало что знали о Европейском Союзе. Также существовало много стереотипов о ЕС, — говорит она. — Это очень распространенное восприятие в постсоветских странах — идея, что Европейский Союз собирается уничтожить нашу национальную идентичность, нашу культуру и т. д.».

Для неё влияние сети в конечном итоге выходит далеко за рамки отдельных проектов.

«Речь идет о понимании ценностей, которыми Европейский Союз хочет поделиться с другими странами, и о выходе за рамки стереотипов. Речь идет о понимании истинного значения таких понятий, как демократия, верховенство права и права человека, а также о признании истинной сущности ценностей, которые мы разделяем вместе», — считает она.

Пространство для диалога

Нубар Рахимова из Азербайджана присоединилась к сети в конце 2023 года по совету коллеги, которая уже была ее активным членом.

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«Во время обучения по специальности „Международные отношения и дипломатия“ моя подруга рассказала мне о сети „Послы европейской молодежи“. Она поделилась своим опытом и рассказала о возможностях», — вспоминает она.

Заинтересовавшись этой инициативой, Рахимова решила подать заявку. Вскоре она присоединилась к Дипломатическому клубу и Еврошколе.

Для Рахимовой ценность этой инициативы заключается не только в изучении Европейского Союза, но и в обмене знаниями с другими людьми.

«У каждого молодого активиста, с которым я познакомилась в этой сети, своя история, свой опыт и свой набор навыков. Благодаря этой сети я познакомилась со многими людьми и многому у них научилась», — делится она.

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Этот опыт также повлиял на неё лично: «Конечно, он помог мне расти профессионально, но, что ещё важнее, расти личностно. Я научилась находить общий язык с людьми, у которых разный опыт, происхождение и навыки».

Возможность увидеть мир с другой стороны — это важно для таких участников, как Нубар. Фото: EU NEIGHBOURS east

«Вы можете многому научиться друг у друга. Это помогает вам лично расти в разных направлениях, потому что вы постоянно учитесь у других», — говорит она, добавляя, что сеть восполняет значительный информационный пробел.

В сети участники начинают открывать для себя новые идеи. «Я хочу участвовать в доступных международных программах, возвращаться с полученными знаниями и навыками и делиться ими с другими Послами европейской молодежи, чтобы они также могли учиться и развиваться», — говорит она.

Познавая Европу через людей

Для Патрисии Рапозо это путешествие началось с любознательности. Выросшая в Португалии, она находилась географически и культурно далеко от стран Восточного партнерства.

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В 2021 году она присоединилась к сети «Послы европейской молодежи». Затем последовали четыре года дискуссий, обмена мнениями, проектов и дружбы, которые изменили её представление о Европе.

Рапосо координировала Инициативу по диалогу с Азербайджаном, помогая организовывать дискуссии по вопросам культуры, общества и отношений между Европейским Союзом и его восточными соседями. Впоследствии она была избрана в правление сети от отделения ЕС.

Один из её опытов выделяется больше всего. В рамках инициативы «Больше ЕС в Молдове» она посетила страну и вместе с другими послами побывала в школах Кишинева и Кагула.

«Мы беседовали со студентами о Европейском союзе и, например, о том, какие преимущества получит Молдова, если она вступит в ЕС», — говорит она.

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Эти беседы произвели сильное впечатление: «Отзывы были очень положительными, и люди проявили большой интерес. Студенты подходили к нам и задавали вопросы о возможностях обучения в Европе».

Для участницы было важно собственными глазами увидеть результаты европейского сотрудничества. Фото: EU NEIGHBOURS east

«Я родилась в Португалии после нашего вступления в Европейский Союз. Я знаю евро большую часть своей жизни, — говорит она. — Увидеть реалии страны, которая еще не входит в ЕС, но с нетерпением ждет этого шага, было действительно увлекательно».

Особенно наглядно это влияние проявилось во время посещения бизнес-инкубатора в Кагуле. Центр получил европейскую поддержку и помогал местным предпринимателям развивать свой бизнес.

«Это позволило мне понять, как Европа на самом деле меняет жизнь людей, — вспоминает Рапозо. — Без этого финансирования у многих из них не было бы таких возможностей».

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Этот процесс открытий, по её мнению, лежит в основе инициативы «Послы европейской молодежи». «У нас часто бывает возможность встретиться с коллегами из этих стран и из первых уст узнать, какова там жизнь на самом деле. Это позволяет нам гораздо быстрее налаживать связи», — говорит она.

Для Рапосо сеть восполняет пробел, который традиционные политические дебаты зачастую не в состоянии устранить. «Обсуждение Восточного партнерства или расширения часто остается на уровне политиков, бюрократии или новостей, — объясняет она. — Люди могут слышать о протестах в Грузии или войне в Украине, но если молодежь объясняет эти темы гораздо более доступным языком, это создает более прочную связь».

Благодаря этим беседам события, которые когда-то казались географически далекими, стали личными.

Оглядываясь на годы своей работы в сети, Рапосо видит два параллельных достижения. Первое — это влияние, которое послы оказывают в своих сообществах посредством мероприятий, информационно-просветительской деятельности и публичных обсуждений. Второе — это то, что происходит с самими участниками.

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«У нас есть возможность развивать новые навыки, эмпатию и учиться управлению проектами, поскольку мы сами организуем мероприятия», — говорит она.

Многие участники присоединяются ещё во время учёбы или в начале своей профессиональной карьеры. Для некоторых это первый опыт организации публичного мероприятия или выступления перед аудиторией. Спустя годы многие обнаруживают, что самое ценное, что они получили, — это не строчка в резюме, а сообщество. «Именно эти связи я ценю больше всего», — говорит Патрисия Рапозо.

Спустя десять лет после запуска инициативы её главным достижением являются не только реализованные проекты и новые возможности, но и связи между людьми, которые оказались гораздо более прочными, чем любая программа или мероприятие.

Автор: Ольга Консевич

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