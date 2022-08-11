Молодежь Украины взялась помогать войску: они и до Папы Римского достучатся и еду бойцам-веганам напакуют

В этом году Украина будет впервые отмечать День молодежи не в последнее воскресенье июня, как было раньше, а 12 августа — именно на эту дату приходится Международный день молодежи.

Креативная, амбициозная, инициативная, пассионарная и смелая – такова сегодня, украинская молодежь. С началом полномасштабного российского вторжения всю свою энергию молодые украинцы бросили на противостояние оккупанту, кто бойцом на передовой, а кто в тылу – волонтером, говорится в ТСН.

Ирина до начала полномасштабной войны работала коммуникационницей, а с первых дней российской агрессии решила помогать стране тем, что умеет лучше всего. «Слово – это самое сильное оружие, потому что словом и оружием можно достичь большего, чем просто оружием», – убеждена она.

Девушка создала проект «Интернет-войска Украины». Ежедневно на его страницах пишут задачи для подписчиков – разгонять через соцсети актуальные нарративы, тегать известных международных политиков требовать у крупных компаний – выхода с рынка РФ. "Наши задачи ориентированы на то, чтобы бороться за экономическую блокаду врага, бороться за нефтяное эмбарго, призывать мир предоставлять оружие Украине", — рассказывает девушка.

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Над проектом работает команда из 11 человек. Сейчас его охват – 170 тысяч пользователей. Разработчики сотрудничают с Минкультом и Минцифрой, чтобы разгонять нужные месседжи в нужные моменты. «Было обращение к Папе Римскому и он раз 5 обращался к окраине агрессора, конечно, что никто не пошел ему на встречу, но результат в том, что Папа Римский нас услышал», — говорят разработчики.

На четвертый день войны Александр организовал в Киеве координационный штаб волонтеров. Штаб занимается продуктами, вещами, гигиеническими средствами и немного лекарством. Часть собранного раздают внутренне перемещенным лицам, другую – бойцам на фронт. «Есть даже такие приколы, как чипсы, это мы стараемся для военных, прикольно, когда тебе привозят чипсы», – говорит волонтер.

На постоянной основе здесь волонтерят около 20 человек – координируют, разгружают, упаковывают. Гуманитарку же, как правило, передают крупные компании, или просто частные лица, как из Украины, так и из-за рубежа. "За весь период войны мы помогли около 400 тысяч человек, учитывая гражданских и военных, за все это время было выдано 2 тысячи тонн гуманитарной помощи", — рассказывает Александр.

Веганская еда на фронте — вещь редкая, но удивительно нужная. "В армии у нас традиционное питание, оно содержит и мясо и молочку, поэтому веганам и вегетерианцам приходится непросто, они либо существуют благодаря приезду волонтеров, либо где-то находят себе пищу, либо даже приходится идти на компромисс со своими нравственными принципами", — рассказывает Тамара, которая с началом большой войны начала собирать посылки для веганов-бойцов.

Здесь и сладкое и сосиски и колбаса, даже тушкованка есть. «Соевое мясо, томатная основа, овощи и другие приколы. «Лучше хавать подогретой с гарниром, или есть сразу из банки. Подходит всем кроме еб**и русни», — читает надпись на свертке активистка.

Коробки хватает вегана на передовой примерно на 2-3 недели. Отправляют посылки по всей линии фронта. Как только вкусности — упакованы, их сразу отправляют на почту. Через несколько дней веганы получат свой привычный рацион.

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