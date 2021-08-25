Молодежь возвращалась с концерта на такси: подробности аварии с тремя погибшими вблизи Дрогобыча

Еще шесть человек оказались в больнице и все в тяжелом состоянии.

Авария из-за пьяного водителя произошла на Львовщине — три человека погибли, еще семеро в больнице. На дороге Борислав-Дрогобыч столкнулись два авто. 19-летний водитель иномарки вылетел на встречную, где врезался в другое авто. Удар был такой силы, что обе машины смяло.

Об этом со места событий сообщает корреспондент ТСН Мария Кужик.

19-летнего водителя, который выехал на встречную, и еще шестерых пассажиров с обеих машин госпитализированы в Дрогобыцкую городскую больницу. Все пострадавшие — молодые люди в возрасте от 17 до 22 лет.

У реанимации убитые горем родители. Они говорят, все пострадавшие в тяжелом состоянии, у них повреждены внутренние органы и множественные переломы. «Два переломы, челюсть сломана, обрыв поджелудочной, забрали на операцию», — говорит отец пострадавшей девушки Роман.

«Разрывы селезенки, разрыв кишечника, массивные переломы, голеней, таза», — рассказывает генеральный директор Дрогобычской городской больницы Андрей Коцюба.

Родители пострадавших рассказывают, машина, в которую врезался 19-летний лихач — это такси. В нем двое парней и три девушки, которые дружили и были родственниками, возвращались домой в село с концерта в Бориславе. За рулем был 40-летний водитель, пассажиров в машине — пятеро. Иномарка, которая на большой скорости вылетела на встречную, лоб в лоб ударил такси. Удар был такой силы, что машины превратились в металлолом. Водитель такси, а также двое пассажиров — 16-летняя девушка и 20-летний юноша-погибли сразу. Еще троих пострадавших госпитализировали.

«Они все вместе были на концерте, заказали себе такси и ехали домой, еще осталось домой 4 километра», — рассказывает мама пострадавшего.

Юноша, спровоцировавший ДТП, был пьян, это показала медицинская экспертиза. Ехал со скоростью более 140 километров в час, говорят очевидцы. С ним в машине были еще трое пассажиров. Их всех и пьяного водителя тоже забрали в больницу.

«Спидометр у того дурака остановился на 140, у нашего Славик, а он никогда не превышал скорость, могла быть 60 километров, он ко всем ругался, чем медленнее едешь, тем дальше будешь», — рассказывает коллега погибшего таксиста Марина Каблаш.

У палаты 19-летнего водителя конвой. Ему уже объявили о подозрении, за совершение смертельной аварии ему грозит 12 лет за решеткой. Вскоре выбирать меру пресечения.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку