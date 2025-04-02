Молодость до 45 лет: ученый объяснил, как это повлияет на демографию в Украине

Демография в Украине, что означают возрастные критерии от ВОЗ

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В социальных сетях украинцы активно обсуждают новые критерии по возрасту, которые были изменены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). По новой классификации, граждане «до 45 лет» теперь считаются молодыми.

Остальные категории поделены следующим образом: средний возраст — от 45 до 60 лет, преклонный — от 60 до 75, старческий — до 90, а после 90 лет — долгожители.

Украинцы радуются новости, мол, ВОЗ «продлила им молодость», а кто-то встревожился, ведь если средний возраст увеличили, то теперь вопрос — «дотянут» ли они до пенсии.

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ТСН.ua поинтересовался у Александра Гладуна, заместителя директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ, чего нам ожидать от таких изменений, сколько лет длится жизнь украинцев и когда официально заканчивается молодость.

Александр Гладун

Демографические критерии, что это такое

— Как новые нормы по возрасту от ВОЗ отразятся на демографии, каких изменений ожидать украинцам?

— Речь идет не о нормах, а только об определенных возрастных критериях, которые использует ВОЗ для классификации. К примеру, демографы, в зависимости от цели исследования, используют собственные критерии. И здесь главное — что лежит в их основе. При изучении старения населения, мы используем две формулы расчетов: это доля населения в возрасте 60 лет и старше или доля населения в возрасте 65 лет и старше от общей численности населения. Таким образом, ученые анализируют процессы состарения в структуре населения — старое оно или нет.

Кстати, выбор обоих критериев зависит от конкретной страны и больше связан с продолжительностью жизни или экономической активностью населения. К примеру, критерий в 60 лет и старше, больше употребляется в странах бывшего СССР, или в тех странах, где продолжительность жизни невелика — 60-70 лет. К тому же, в бывшем СССР и в Украине возраст от 60 лет связан с массовым выходом людей на пенсию. В Западной Европе — продолжительность жизни больше, и, соответственно, выход людей на пенсию немного поздней, поэтому там используют критерий в 65 лет и старше.

В общем, сейчас идет переход на международные стандарты, поэтому в демографии, в большинстве случаев, используется критерий в 65 лет и старше, но не всегда, потому что все зависит от цели исследования.

В средневековье стариками становились в 40

— Повышение возрастных критериев как-то повлияет на украинцев?

— Что касается нововведения от ВОЗ, то здесь важно, какие она критерии для этого использует. Пожалуй, это более точно могут обосновать медики-геронтологи, исследующие процесс, когда именно молодость человека заканчивается, а начинается другой этап в жизни. У медиков есть свои возрастные критерии, которыми они руководствуются, например, по разнице анализов крови молодого и старого человека. Ведь биологическое состояние человека может быть разным. Случается, что в 30 или 40 лет человек может быть стариком по каким-то медицинским критериям. А случается, наоборот, что в 60 лет — человек по медицинским показателям еще моложавый.

Я думаю, что возрастные критерии ВОЗ повышены, потому что условия жизни людей постоянно меняются и улучшаются, а основные процессы постарения людей, которые изучают медики, наступают значительно позже. Поэтому ВОЗ пересмотрели свою возрастную шкалу. Они учитывают изменения, связанные с психическим и физиологическим здоровьем населения, что, в свою очередь, сказывается на продолжительности жизни и психологическом восприятии человеком своего возраста.

Как-то я смотрел фильм о династии Медичи, царившей в XVI веке. Запомнилась фраза сына, говорящего матери: «Мама, мне уже 18 лет, я уже половину жизни прожил». В те времена вельможи жили дольше, чем обычные люди, но тем не менее, эта фраза отражает демографическую ситуацию, существовавшую в то время. В этот период и практически до начала XX века, продолжительность жизни людей была плюс-минус 40 лет. Тогда еще не было медицинских критериев, но психологически, человек, которому было за 40 лет считался стариком, а сейчас это молодой человек.

В целом то, что смещение молодого возраста продвигается в более старшие возрастные группы, является отражением общего старения населения и улучшения качества жизни. То, что молодой возраст повышается, можно даже назвать демографическим прогрессом человечества. Ведь если сравнивать с XVI веком, то там вообще было трудно определить, кто был молодым, а кто старым, сейчас этот критерий кардинально изменился. Так что критерии ВОЗ никак не повлияют на демографическое развитие, это просто отражение прогресса.

Демография в Украине, что означают возрастные критерии от ВОЗ

До каких возрастов продолжается молодость в Украине

— А каким сейчас является официальный возраст молодежи в Украине?

— Что касается критериев молодости в Украине, то они отражены в ряде законодательно нормативных актов. В декларации «Об общих началах государственной молодежной политики в Украине», утвержденной в 1992 году, молодежью считались лица с 14 до 28 лет. Как и было в советское время, когда действовал комсомол. Впоследствии возраст молодежи был «повышен» до 30 лет. А в 2001 году в Украине был принят закон «Об основных принципах молодежной политики», и в нем возраст молодежи определен до 35 лет. В Семейном кодексе молодой считается семья, где супруги имеют возраст до 35 лет. То есть в правовом поле возраст молодежи в Украине определен на уровне 35 лет.

Думаю, что в Украине вряд ли будет изменен молодежный возраст, потому что это связано с определенными льготами, например, при приобретении жилья, получении молодежных кредитов и прочего. Поэтому с одной стороны ВОЗ имеет свои критерии по возрасту, а органы государственного управления Украины могут использовать совсем другие подходы.

Кстати, у меня есть своя «возрастная шкала»: до 25 лет — первая молодость, до 50 — вторая, до 75 лет — третья, а потом начинается четвертая. И всю жизнь ты молод.

— Если молодежный возраст увеличить в Украине до 45 лет, изменит ли это ситуацию с рождаемостью?

— Определенные сдвиги возможны, если законодательно изменять критерии молодой семьи. Например, если семья в 45 лет будет считаться молодой, она сможет воспользоваться определенными льготами, которые предоставляет государство и, возможно, это косвенно повлияет на рождаемость. Но только косвенно.

Возраст не главное, а стаж и взносы

— А может это повлиять на рынок труда, если по рекомендации ВОЗ продлить молодость?

– На рынок труда это не повлияет. Понимаете, во всех странах люди живут долго. А учитывая, что возрастная структура населения стареет, особенно в странах Европы, поэтому пенсионный возраст постепенно увеличивается во всем мире.

Формально в Украине пенсионный возраст начинается в 60 лет, но фактически люди у нас выходят на пенсию позже. И возраст уже не играет важную роль как раньше, потому что все зависит от страхового стажа, то есть сколько лет человек платил страховые взносы в Пенсионный фонд. Именно это уже стало критерием получения пенсии, а не возраст человека. Кстати, в западных странах тоже есть проблема со старением населения и выходом на пенсию. К примеру, когда во Франции правительство собирается повысить пенсионный возраст на год-два, то люди выражают недовольство, выходят на забастовки.

От чего зависит продолжительность жизни

— Будет ли достижим «пенсионный возраст» для украинцев?

— С изменениями критериев ВОЗ это точно не связано. Продолжительность жизни напрямую зависит от ситуации в стране. Если мы исключаем фактор войны, продолжительность жизни тесно связана с развитием и обслуживанием медицинской системы, поведением людей, экологической ситуацией. Это целый комплекс факторов, но сейчас во всем мире во главу угла выходит главный — поведение самого человека.

После того, как были преодолены массовые инфекционные заболевания, соотношение между вкладом в продолжительность жизни системы здравоохранения и вкладом самого человека начало смещаться в сторону граждан. В прошлом, когда отсутствовали санитарные и гигиенические нормы, государственные меры и пропаганда здорового образа жизни, большее влияли на продолжительность жизни людей. А сейчас, когда все это уже отработано, а от инфекций есть соответствующие прививки, мы понимаем, что нужно соблюдать правила гигиены, считать свою жизнь ценностью, беречь себя, заниматься спортом, правильно отдыхать. То есть больше и больше все начинает зависеть от самого человека.

Сколько в среднем живут украинцы

— Известно ли, какая сейчас продолжительность жизни украинских женщин и мужчин?

— В преддверии ковида и широкомасштабного вторжения (в 2019 году) продолжительность жизни мужчин в Украине была около 67 лет, а у женщин на 10 лет больше — 77. Очень существенно, года на два, продолжительность жизни украинцев снизилась в 2021 году. Тогда коронавирус вышел на второе место, после сердечно-сосудистых заболеваний, как причина смертности. В том году в Украине от коронавируса умерло людей больше, чем от онкологических заболеваний.

Во время войны оценить продолжительность жизни украинцев очень сложно. Но могу сказать, что продолжительность жизни точно снизилась на несколько лет. У женщин это снижение меньше, а у мужчин лет на 5, они погибают на фронте. Чтобы нормально определить этот показатель, нужно знать половозрастную структуру умерших, которой мы сейчас точно не знаем.

Состарение населения Украины

— Как можно остановить старение населения в Украине, что для этого нужно изменить?

— Проблема не в том, что у нас дольше живут люди, а в том, что уровень старения повышается за счет того, что у нас меньше рождается детей.

Как я уже говорил, уровень постарения населения рассчитывается от доли лиц в возрасте 60 или 65 лет и старше от всего населения. А если доля молодежи и доля рождений все меньше и меньше, то соответственно удельный вес людей старшего возраста растет.

По продолжительности жизни Украина проигрывает развитым странам Европы примерно на 8-10 лет, если говорить о женщинах, а мужчины — 15-17 лет. Поэтому резервы в повышении продолжительности жизни у нас есть и в состарении тоже. Но чисто арифметически старение населения будет уменьшаться, если будет увеличиваться рождаемость, но нужно, чтобы она была выше. По крайней мере, чтобы у одной женщины в Украине было два ребенка. Но такая ситуация с рождаемостью должна длиться 20-30 лет. Тогда это существенно отразится на других демографических показателях. За один год ничего кардинально не изменится.

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Дата публикации 21:55, 02.02.24 Количество просмотров 124 Что будет с Украиной через 15 лет: низкая рождаемость, высокая смертность и беженцы в Европе...