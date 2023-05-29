Момент падения обломка российской ракеты в Киеве сняли на видео: железка чуть не попала в маршрутку

Обломок сбитой российской ракеты чуть не попал в пассажирскую маршрутку и автомобили.

Падение обломков сбитой российской ракеты в Киеве было зафиксировано на камеру наблюдения, видео с которой удалось получить корреспондентам ТСН.

Об этом говорится во включении ТСН.

Так, корреспондент Наталья Нагорная сообщила, что получила уникальные кадры из камер наблюдения, которые установила для себя инновационная автохимчистка самообслуживания в районе станции метро "Почайна".

На видео с камер наблюдения был зафиксирован момент, когда обломок российской ракеты упал между автомобилями и чуть не попал в пассажирскую маршрутку. К счастью, машинам чудом удалось проскочить место падения обломка, и они остались неповрежденными.

Большой обломок горящей вражеской ракеты уже успели и потушить и убрать с места падения. Движение транспорта возобновили только частично. Что это за ракета, обломки которой упали в этом районе, должны установить экспертизы.

Обломок российской ракеты чуть не попал в пассажирский маршрут в Киеве

Ракетная атака по Киеву

Российские войска запустили по Киеву днем 29 мая баллистические ракеты. Все их удалось сбить силам ПВО, однако обломки вражеских воздушных целей упали в Оболонском, Деснянском, Днепровском и Подольском районах столицы. В результате пострадал один человек. Как отметили в КГВА, оккупанты нацелены на уничтожение гражданского населения.

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