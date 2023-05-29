Момент падения обломка российской ракеты в Киеве сняли на видео: железка чуть не попала в маршрутку

Обломок сбитой российской ракеты чуть не попал в пассажирскую маршрутку и автомобили.
Падение обломков сбитой российской ракеты в Киеве было зафиксировано на камеру наблюдения, видео с которой удалось получить корреспондентам ТСН.
Об этом говорится во включении ТСН.
Так, корреспондент Наталья Нагорная сообщила, что получила уникальные кадры из камер наблюдения, которые установила для себя инновационная автохимчистка самообслуживания в районе станции метро "Почайна".
На видео с камер наблюдения был зафиксирован момент, когда обломок российской ракеты упал между автомобилями и чуть не попал в пассажирскую маршрутку. К счастью, машинам чудом удалось проскочить место падения обломка, и они остались неповрежденными.
Большой обломок горящей вражеской ракеты уже успели и потушить и убрать с места падения. Движение транспорта возобновили только частично. Что это за ракета, обломки которой упали в этом районе, должны установить экспертизы.
Ракетная атака по Киеву
Российские войска запустили по Киеву днем 29 мая баллистические ракеты. Все их удалось сбить силам ПВО, однако обломки вражеских воздушных целей упали в Оболонском, Деснянском, Днепровском и Подольском районах столицы. В результате пострадал один человек. Как отметили в КГВА, оккупанты нацелены на уничтожение гражданского населения.
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