Момент взрыва на Кураховской дамбе попал на видео

На ролике видна яркая вспышка огня и поднимающиеся в небо клубы дыма.
Момент взрыва на дамбе Кураховского водохранилища был запечатлен на видео. На кадрах видна детонация и повреждения в результате взрыва.
Эксклюзивные кадры произошедшего на конструкции получила специальная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко.
Момент взрыва на дамбе удалось запечатлеть на видео, очевидно, из дрона. На ролике видна яркая вспышка огня и вздымающиеся в небо клубы дыма. После взрыва заметны повреждения постройки на дамбе.
С 11 ноября после взрыва вода из Кураховского водохранилища наполняет реку Волча в направлении сел Богатырь, Андреевка и Алексеевка. Местные власти уверяют, что самому Курахову подтопление не угрожает. Из сел в зоне поражения большинство мирных жителей были эвакуированы заранее.
Напомним, накануне командир отделения 24 ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов сообщил, что российские войска подорвали Терновскую дамбу Кураховского водохранилища. В Кураховской ОВА сообщили, что вода начала заходить в населенные пункты.
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