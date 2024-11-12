Момент взрыва на Кураховской дамбе попал на видео

На ролике видна яркая вспышка огня и поднимающиеся в небо клубы дыма.

Момент взрыва на дамбе Кураховского водохранилища был запечатлен на видео. На кадрах видна детонация и повреждения в результате взрыва.

Эксклюзивные кадры произошедшего на конструкции получила специальная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко.

Момент взрыва на дамбе удалось запечатлеть на видео, очевидно, из дрона. На ролике видна яркая вспышка огня и вздымающиеся в небо клубы дыма. После взрыва заметны повреждения постройки на дамбе.

Также читайте До Днепропетровщины осталось 9 км: лейтенант ВСУ о продвижении врага

С 11 ноября после взрыва вода из Кураховского водохранилища наполняет реку Волча в направлении сел Богатырь, Андреевка и Алексеевка. Местные власти уверяют, что самому Курахову подтопление не угрожает. Из сел в зоне поражения большинство мирных жителей были эвакуированы заранее.

Момент взрыва Кураховской дамбы попал на видео

Напомним, накануне командир отделения 24 ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов сообщил, что российские войска подорвали Терновскую дамбу Кураховского водохранилища. В Кураховской ОВА сообщили, что вода начала заходить в населенные пункты.

Читайте также: