Монастырь в немецких горах: как украинцев, бежавших от войны, приютили бенедиктинские монахи

Более 6 миллионов беженцев покинули Украину, спасаясь от войны, сообщает Верховный комиссар ООН.

Европа начинает ограничивать помощь украинцам. 1 июля польское правительство готовится прекратить выплачивать пособие в размере 40 злотых в день (около 300 грн) на питание и проживание беженцев из Украины. В Болгарии говорят, что с наступлением курортного сезона будут переселяться украинские беженцы из приморских гостиниц в общежития в других районах. В большинстве европейских стран отменен бесплатный проезд для украинцев в транспорте.

Но, несмотря на это, беженцам преимущественно православной страны всеми силами помогает католическая церковь. О том, как в Германии в горном монастыре 14 века приютили наших земляков, – рассказывает ТСН.

Старинный бенедиктинский монастырь Этталь в баварских Альпах считается одной из туристических жемчужин Германии. Под сводом барокко, идеально вписанным в горный ландшафт, якобы забываешь о войне, которая длится в двух с половиной тысячах километрах от стен монастыря. Но именно здесь священнослужители чувствуют ее присутствие особенно остро.

Патер Иоганнес Браун — один из тех, кто считал, что монахи-бенедиктинцы не должны оставаться в стороне, поэтому должны забрать столько беженцев, сколько смогут. Сейчас в монастыре около сорока украинских беженцев, преимущественно женщины и маленькие дети. Ольга Павлова носит под сердцем малыша.

Дом в Мариуполе, где жила Оля, российские ракеты превратили в груду камней. Перебралась в подвал напротив. Но и его кафиры засыпали смертоносным железом. Под огнем она думала только о том, чтобы сохранить будущего ребенка.

Слово Мариуполь для патера Иоганнеса это синоним боли и несправедливости. Когда в четырнадцатом разразилась война на Донбассе, монастырь Этталь принял здесь группу мариупольских детей. До сих пор священник-бенедиктинец не может понять, почему глава «сестринской» русской церкви поддерживает того, кто годами продолжает устраивать украинцам ад на земле.

Гости монастыря до сих пор болезненно реагируют на каждый громкий звук, даже понимая, что война очень далеко от альпийских гор. Сознание отказывается понимать, что самолеты здесь не сбрасывают бомбы.

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Монастырь дал украинцам не только крышу над головой. Здесь подыскивают работу взрослым. И даже заботятся об образовании детей. Но, несмотря на возможность легализоваться в Германии, за которую цепляются беженцы из других стран, украинские гости монастыря не планируют здесь задерживаться надолго. А некоторые уже вернулись домой.

Патер Иоганнес советует своим гостям дождаться конца войны. Однако, когда он придет, знает, наверное, только Бог.

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