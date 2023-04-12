Монастырь в Ровно оказался спонсором патриарха Кирилла, потому что он им руководит непосредственно из Москвы

Его основатель – синод русской православной церкви, а всю финансовую деятельность контролирует патриарх Кирилл и это на территории Украины. Религиоведы утверждают: Корецкий женский монастырь на Ровенщине до сих пор напрямую подчинен Москве. Согласно уставу там никакого назначения без согласования РПЦ не происходит, все имущество принадлежит московской церкви, а размер денежных отчислений монастыря на общецерковные нужды устанавливает Кирилл (Гундяев), говорится в ТСН.

Корецкий Свято-Троицкий женский монастырь подчинен Москве. Религиоведы получили из архивов и обнародовали устав монастыря, утвержденный лично патриархом московским и всея руси Кириллом. Согласно положениям – именно он и священный синод РПЦ – осуществляют высшее управление монастырем, изменяют его структуру, назначают игуменью и утверждают его решение.

В документе указан РПЦ проводит финансовую ревизию монастыря. Кирилл Гундяев определяет, какую часть пожертвований монастырь должен отдавать на общецерковные нужды. Согласно этому документу никаких движений, действий в этом монастыре не происходит без согласования с московской патриархии. Казначейство монастыря и то назначается московским патриархом”, — говорит заведующий Отделением религиоведения Института философии им. Г.С. Сковороды НАН Украины Александр Саган.

О войне в монастыре говорят неохотно. В то же время монахиня уверяет, несмотря на официальное подчинение РПЦ, монастырь — украинский. "Мы на территории Украины и мы украинская церковь, нас документы не интересуют, мы к Богу обращаемся без документов", — говорит она.

Заведующий отделением религиоведения Национальной академии наук Украины тщательно изучил устав монастыря и говорит, что согласно ему даже сделки с недвижимостью или движимым имуществом здесь без Москвы не происходят. Между прочим в монастыре 9 объектов недвижимости и 7 земельных участков – это указано в открытых реестрах.

То, что в Ровенской области существует структура, которой юридически руководят из страны-агрессорки – в облсовете знают. В преддверии на сессии официально запретили деятельность Московского патриархата. Но что делать с корецким монастырем – не определились, потому что нужно изучить документы.

Чтобы российская церковь не могла руководить на территории Украины, нужен специальный закон, считает руководитель отделения религиоведения НАН Украины. “Принимать закон, согласно которому организации, имеющие руководящие центры в стране агрессорцы, они не могут у нас существовать, или каким-либо иным образом убеждать людей. Чтобы они добровольно самостоятельно выходили из этих организаций”, — говорит Александр Саган.

Но пожертвования украинских верующих, согласно уставу, монастырь должен отчислять на нужды РПЦ, благословляющей оружие и войско, убивающие украинцев.

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